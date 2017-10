Muere Peter Vaughan, actor de 'Game of Thrones'

Rest in Peace to our own Maester Aemon, Peter Vaughan, who passed away this morning at age 93. Truly an honor to have known him.



— Bryan Cogman (@b_cogman) December 6, 2016

@

Ciudad de México— El actor británico Peter Vaughan que dio vida al maestro Aemon en las últimas cinco temporadas de "Game of Thrones", falleció hoy a los 93 años.Vaughan nació en 1923 y comenzó su carrera en series de televisión británica como "Porridge", "Citizen Smith" y "Chancer".En cine participó en varias películas como en “The Naked Runner” junto a Frank Sinatra, “The French Lieutenant’s Woman” con Meryl Streep y Jeremy Irons, en “The Remains of the Day” con Anthony Hopkins, en “Les Misérables” de 1998 y en “Fatherland” en 1994.Su último papel fue en del maestro Aemon Targaryen en la serie "Game of Thrones" de HBO, donde dio vida a uno de los últimos de la casa Targaryen y el encargado de salvaguardar la información en el muro, así como un apoyo para Jon Snow (Kit Harrington).Sobre su papel en "Game of Thrones" confesó muchas veces sentirse sorprendido por la cantidad de fanáticos que le escribían alrededor del mundo.“Muchos hablan de Goruty, personaje que interpretó en la serie Prodige, pero la cantidad de correos que recibo de todo el mundo por 'Game of Thrones', es enorme.“Es un absoluto provilegio haber trabajado durante estos últimos cinco años de mi vida, porque es como primera clase. Aunque se vuelva complicado, si estás realizando un papel en la serie, lo mejor que puedes hacer es concentrarte en un aspecto específico del papel, el cual para mí fue custodio del muro.“Realmente me concentré en todo eso y me alejé de otras líneas de la historia, si tratas de estar al tanto de todo, te vuelves loco y no resultas tan efectivo en tu propia actuación. En mi caso es como siempre he trabajado”, dijo el actor.El coproductor de la serie, Bryan Cogman, envió un mensaje a través de su cuenta de Twitter lamentando el fallecimiento del actor.“Descanse en paz nuestro Maestro Aemon, Peter Vaughan, quien murió esta mañana a los 93 años. Un verdadero honor haberlo conocido”.