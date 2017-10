Encabeza Beyoncé nominaciones al Grammy

Nueva York— Beyoncé dominó las nominaciones para los premios Grammy este martes, con un total de nueve, incluyendo a Mejor Álbum del Año, por Lemonade.También fue postulada para Mejor Canción y Mejor Grabación con "Formation". La artista, que ya tiene 20 Grammys, es también la primera en conseguir nominaciones al mismo tiempo para las categorías de pop, rock, R&B y rap.Otros grandes nominados son Drake, Rihanna y Kanye West, con ocho cada uno.Al igual que Beyoncé, Adele fue nominada para Mejor Álbum, Grabación y Canción del año. Para Álbum del Año, Lemonade y 25 (que ha vendido 10 millones de ejemplares en un año) competirán con Views de Drake, Purpose de Justin Bieber y A Sailor's Guide to Earth de Sturgill Simpson."Formation" de Beyoncé y "Hello" de Adele compiten contra "Work" de Rihanna y Drake, "Stressed Out" de Twenty One Pilots y "7 Years" de Lukas Graham para Grabación del Año."7 Years" también fue nominada como Canción del Año (un premio que recibe el compositor) contra "Love Yourself” de Bieber, que fue escrita con Ed Sheeran, "I Took a Pill In Ibiza" de Mike Posner y los temas de Beyoncé y Adele.Las nueve nominaciones de Beyoncé incluyen de Mejor Actuación de Rock ("Don't Hurt Yourself'' con Jack White), Mejor Actuación Solista de Pop ("Hold Up''), Mejor Presentación de Rap ("Freedom'' con Kendrick Lamar) y Mejor Álbum Urbano Contemporáneo (Lemonade). Con 62 nominaciones a lo largo de su trayectoria, Beyoncé es la mujer que más postulaciones al Grammy ha tenido en toda la historia."Los artistas se están sintiendo animados y valientes y quieren salirse de los confines predecibles de lo que han hecho. Por supuesto Beyoncé es la campeona de esto", dijo el director general de la Academia, Neil Portnow.Unos 13 mil miembros de la Academia de Grabación votaron en las 84 categorías de Grammys, entre 22 mil postulaciones. Se consideraron todas las canciones o discos publicados entre el primero de octubre del 2015 hasta el 30 de septiembre de este año.Esta es la lista completa de nominaciones"25", Adele"Lemonade", Beyoncé"Purpose", Justin Bieber"Views", Drake"A Sailor's Guide to Earth", Sturgill Simpson"Hello", Adele"Formation", Beyoncé"7 Years", Lukas Graham"Work", Rihanna con Drake"Stressed Out", twenty one pilots."Formation", Beyoncé, Khalif Brown, Asheton Hogan y Michael L. Williams II"Hello", Adele y Greg Kurstin"I Took a Pill In Ibiza", Mike Posner"Love Yourself", Justin Bieber, Ed Sheeran y Benjamin Levin"7 Years", Lukas Forchhammer, Stefan Forrest, Morten Pilegaard y Morten RistorpKelsea BalleriniThe ChainsmokersChance the RapperMaren MorrisAnderson Paak"Hello", Adele"Hold Up", Beyoncé"Love Yourself", Justin Bieber"Piece by Piece (versión Idol)", Kelly Clarkson"Dangerous Woman", Ariana Grande"Closer", The Chainsmokers con Halsey"7 Years", Lukas Graham"Work", Rihanna con Drake"Cheap Thrills", Sia con Sean Paul"Stressed Out", twenty one pilots"Cinema", Andrea Bocelli"Fallen Angels", Bob Dylan"Stages Live", Josh Groban"Summertime: Willie Nelson Sings Gershwin", Willie Nelson"Encore: Movie Partners Sing Broadway", Barbra Streisand"25", Adele"Purpose", Justin Bieber"Dangerous Woman", Ariana Grande"Confident", Demi Lovato"This Is Acting", Sia"Un besito más", Jesse & Joy"Ilusión", Gaby Moreno"Similares", Laura Pausini"Seguir latiendo", Sanalejo"Buena vida", Diego Torres."ilevitable", ile"L.H.O.N." Illya Kuryaki & The Valderamas"Buenaventura", La Santa Cecilia"Los Rakas", Los Rakas"Amor Supremo", Carla Morrison"Raíces", Banda El Recodo de Cruz Lizárraga"Hecho a mano", Joss Favela"Un azteca en el Azteca, Vol. 1 (en vivo)", Vicente Fernández"Generación Maquinaria est. 2006", La Maquinaria Norteña"Tributo a Joan Sebastian y Rigoberto Alfaro", Mariachi Divas de Cindy Shea"Conexión", Fonseca"La Fantasía: Homenaje a Juan Formell", Formell y Los Van Van"35 Aniversario" Grupo Niche"La Sonora Santanera en su 60 aniversario", La Sonora Santanera"¿Dónde están?", Jose Lugo & Guasábara Combo"Skin", Flume"Electronica 1: The Time Machine", Jean-Michel Jarre"Epoch", Tycho"Barbara Barbara, We Face A Shining Future", Underworld"Louie Vega Starring...XXVIII", Louie Vega"California", Blink-182"Tell Me I'm Pretty", Cage the Elephant"Magma", Gojira"Death of a Bachelor", Panic! at the Disco"Weezer", Weezer."22, A Million", Bon Iver"Blackstar", David Bowie"The Hope Six Demolition Project", PJ Harvey"Post Pop Depression", Iggy Pop"A Moon Shaped Pool", Radiohead"Lemonade", Beyoncé"Ology", Gallant"We Are King", KING"Malibu", Anderson Paak"Anti", Rihanna"In My Mind", BJ the Chicago Kid"Lalah Hathaway Live", Lalah Hathaway"Velvet Portraits", Terrace Martin"Healing Season", Mint Condition"Smoove Jones", Mya"Coloring Book", Chance the Rapper"And the Anonymous Nobody", De La Soul"Major Key", DJ Khaled"Views", Drake"Blank Face LP", ScHoolboy Q"The Life of Pablo", Kanye West."Big Day In A Small Town", Brandy Clark"Full Circle", Loretta Lynn"Hero", Maren Morris"A Sailor's Guide to Earth"Sturgill Simpson"Ripcord", Keith Urban"Sound of Red", Rene Marie"Upward Spiral", Branford Marsalis Quartet With Special Guest Kurt Elling"Take Me to the Alley", Gregory Porter"Harlem On My Mind", Catherine Russell"The Sting Variations", The Tierney Sutton Band"Book of Intuition", Kenny Barron Trio"Dr. Um", Peter Erskine"Sunday Night at the Vanguard", The Fred Hersch Trio"Nearness", Joshua Redman & Brad Mehldau"Country for Old Men", John Scofield"Amy""Miles Ahead""Straight Outta Compton""Suicide Squad (edición de colección)""Vinyl: The Essentials Season 1"Benny BlancoGreg KurstinMax MartinNineteen85Ricky Reed"Formation", Beyoncé"River", Leon Bridges"Up&Up", Coldplay"Gosh", Jamie xx"Upside Down & Inside Out", OK Go"I'll Sleep When I'm Dead", Steve Aoki"The Beatles: Eight Days A Week The Touring Years", The Beatles"Lemonade", Beyoncé"The Music of Strangers", Yo-Yo Ma & The Silk Road Ensemble"American Saturday Night: Live from the Grand Ole Opry", varios artistas