Reina ‘Moana’ en la taquilla

Los Angeles— La adolescente polinesia Moana encabeza las taquillas cinematográficas norteamericanas por segunda semana consecutiva, según resultados de la sociedad especializada Exhibitor Relations.La película animada de Disney que desató fuertes críticas en la Polinesia, recaudó 28.4 millones de dólares este fin de semana y 119.9 millones desde su estreno.La cinta, que en otros países se titula ‘Vaiana’ y relata la historia de una intrépida adolescente de 16 años, provocó indignación en la Polinesia, donde fue considerada irrespetuosa de su cultura.‘Los Animales Fantásticos’, otra incursión de la autora de ‘Harry Potter’ en el mundo de la magia, permaneció segunda en la taquilla con 18.54 millones de dólares y 183.5 millones tras tres semanas en las pantallas.Basado en un libro que JK Rowling escribió en 2001, la película pretende ser la reproducción de un manual escolar de Potter cuya lectura es obligatoria para todos los estudiantes de primer año de Hogwarts.‘Arrival’, una película de ciencia ficción del canadiense Denis Villeneuve, ganó dos lugares y se colocó tercera, con 7.3 millones de dólares este fin de semana y 73.1 millones desde que se estrenó hace cuatro semanas.La romántica ‘Allied’, de Robert Zemeckis, con Brad Pitt y Marion Cotillard, se ubicó en la cuarta posición,con 7 millones de recaudación entre viernes y domingo y un total de 28.9 millones en cinco semanas.‘Doctor Strange’ de Marvel cayó al quinto lugar en su quinta semana en cartelera, con 6.5 millones (215.3 millones en total).La película, protagonizada por Benedict Cumberbatch, cuenta la historia del neurocirujano Stephen Strange, cuya vida sufre un giro a causa de un horrible accidente de auto que le impide usar sus manos y lo lleva a aprender la hechicería en Katmandú.Cierran la taquilla de las 10 mejores ‘Trolls’ (4.6 millones), ‘Hacksaw Ridge’ (3.4 millones), ‘Bad Santa’ (3.3 millones), ‘Incarnate’ (2.6 millones) y ‘Almost Christmas’ (USD 2.5 millones).A continuación las 10 películas con mayores ingresos por taquilla en Estados Unidos y Canadá del viernes al domingo, según cifras compiladas por comScore:1. ``Moana'', 28,4 millones de dólares2. ``Fantastic Beasts and Where to Find Them'', 18,5 millones3. ``Arrival'', 7,3 millones4. ``Allied'', 7,1 millones5. ``Doctor Strange'', 6,5 millones6. ``Trolls'', 4,6 millones7. ``Hacksaw Ridge'', 3,4 millones8. ``Bad Santa 2'', 3,3 millones9. ``Incarnate'', 2,6 millones10. ``Almost Christmas'', 2,5 millones

