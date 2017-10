Son el sabor latino de la casa

Buenos Aires–Con la presencia en la televisión de dramas médicos, de abogados o de procedimientos policiales, se apuesta por una variedad de contenido y se apela a los programas de corte familiar.Uno de estos experimentos vino en febrero pasado con el estreno de ‘Fuller House’, serie derivada de la original ‘Full House’ y que este 9 de diciembre presenta una segunda entrega.Juan Pablo Di Pace y Soni Nicole Bringas se integraron al elenco de esta emisión, cuyos integrantes originales tienen casi 30 años de conocerse, poniéndole el toque latino a esta historia que en su primera versión no apostaba por la diversidad, aunque sí por la familia.“En el original no había latinos en el programa, pero me parece que poco a poco los productores se han dado cuenta de la importancia de la diversidad y lo importante que somos como comunidad en Estados Unidos. Ahora escriben mejores papeles para los latinos”, dijo Di Pace en su encuentro con diversos medios de comunicación.En la historia, Di Pace interpreta a Fernando, ex esposo de Kimmy (Andrea Barber) y padre de Ramona (Bringas). Fernando es un hombre latino y asegura que se hace la distinción porque el personaje le pone una dinámica distinta a la historia.“Sí se hace la diferencia en el programa, porque se dan cuenta del sabor que le pode­mos poner a esta producción, y al final ellos escriben para nosotros, pero en términos de vivir ahí, no siento ningu­na diferencia, aunque apenas tengo dos años viviendo en Los Ángeles”, añadió.Si bien los críticos no han sido benevolentes con esta producción, los fans sí lo han sido. Tan es así que en los pasados Teen Choice Awards, Candace Cameron-Bure y la misma serie obtuvieron algunos reconocimientos.“Cuando comenzó el programa no sabíamos qué esperar, pero como se graba en vivo con la gente, hubo momentos en que vimos al público llorar, emocionarse en el set y ahí fue cuando nos dimos cuenta que podía funcionar”, agregó el argentino.De acuerdo con el también modelo y director, el programa también ha cosechado éxitos gracias a que apela a los valores familiares.“’Fuller House’ apelaba por los valores familiares y también le hablaba a gente que no pensamos que le hablara, todo mundo se sentía incluido, porque era un programa sobre un padre viudo que criaba a sus hijas con ayuda de sus amigos. Ahora es lo opuesto, es una joven mujer viuda cuidando de sus hijos con su hermana y su amiga, creando otra familia. Me parece un programa incluyente y las familias siempre funcionan”, dijo.En ese sentido Soni Nico le señala que el propio elenco es una familia tan bien estructurada, que dé inicio tanto ella como el propio Di Pace se sintieron como extraños.“Es una familia dentro y fuera del foro. Al principio nosotros estábamos nerviosos porque la mayor parte del elenco ha sido familia por más de 30 años y nosotros nos sentíamos como los intrusos o los ajenos, no sabíamos para dónde irnos, pero al final ellos nos hicieron sentir bienvenidos e incluidos”.Todos los fans nos han apoyado, no sabíamos que esto sería tan grande, porque si bien de inicio contábamos con los fans de ‘Full House’, no pensamos que todo sería así”, añadió Bringas.Según Di Pace, ayuda a mantener la química el hecho que no existen egos en el set, a pesar de la carrera de actores como John Stamos, quien funge como productor.“Creo que la gente se identifica y para nosotros es tan raro ver que a través de las redes sociales, la gente se manifiesta con mucho amor, pero todo es porque están conectando. Es como acordarte que vas a casa de tu tía y estás con familia y así pasa con esto”.Ha sido maravilloso, con sus altas y bajas. Es una locura con todos y al final del día el programa mantiene esa humanidad, porque no hay egos en el set.”En la segunda temporada de la serie, la familia Tanner vive otro año lleno de pequeños y grandes acontecimientos, desde el inicio de clases y de nuevos romances hasta las reuniones familiares para el Halloween, Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo.“Netflix inventó está adicción. Ver donde, cuando y como puedas. Somos afortunados de estar aquí, porque somos parte del futuro”, afirmó.