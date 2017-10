La mujer no es sólo un aparato reproductivo: Rebecca de Alba

Ciudad de México— Desde que tenía 20 años la pregunta ha sido reiterada para Rebecca de Alba ¿Cuándo serás mamá? O ¿piensas adoptar? y pese a que no le incomoda, la conductora lanzó un mensaje contundente este domingo."Las mujeres no sólo somos un aparato reproductivo con útero y esa no es nuestra tarea; no se dejen presionar. Creo que es de los acontecimientos y de los milagros más indescriptibles el ser madre porque lo vivo a través de mi madre, mi abuela y muchas mujeres, no desacredito eso para nada -todos existimos gracias a una madre- pero las mujeres tenemos tantas posibilidades que esa no es la única forma de realización. Las que son madres en mi casa se realizan sí como madres pero también tienen su trabajo, su grupo de amigos".A tantas preguntas sobre el instinto maternal de Alba en algún momento investigó al respecto y supo que ese instinto surge cuando se está embarazada, antes se llama deseo. Por ello aseguró que el hecho de tener una fundación -que lleva su nombre- con la que ayuda a niños con cáncer nada tiene que ver con un "instinto" de este tipo. Ella lo hace por lo que representa."Ya basta de ser vistas las mujeres como eso, como un ser que vino a la vida, porque tiene útero, a parir y a ser madre; me siguen preguntando si voy a ser mamá, pero yo tengo treinta años de carrera más 20 de edad...".Rebecca realizó una posada este domingo por la mañana con los niños, madres y voluntarios de su fundación, con la que ya lleva nueve años de camino.También se le preguntó sobre las series de Raúl Velasco y Luis Miguel."Yo ya sé quién va a hacer la serie pero no está en mí decirlo, Raúl Velasco fue mi mentor, yo lo extraño mucho, es un ser que yo he querido y sigo queriendo mucho, es un hombre que vio en mi lo que yo no había descubierto".En cuanto a la serie de Luis Miguel, se limitó a decir que son las series una ventana a conocer a las personas más allá de los personajes, como con la de Juan Gabriel, que le pareció muy bien hecha, pero de ahí a ser parte de la de ‘El Sol’, es otra cosa.