Le ven talento a Luis Alberto

Monterrey– A casi 100 días de la muerte de Juan Gabriel, Jesús Salas Campa piensa dar a sus millones de fans un poco más del juarense con el posible lanzamiento artístico de su hijo Luis Alberto Aguilera.El exmanager del juarense y tío de sus hijos, aseguró que ve en el joven la sensibilidad y el arte de su padre, por lo cual quiere manejar su carrera como cantante."Sería algo maravilloso para mí, porque sería como estar otra vez cerca de Juan Gabriel, otra vez empezaría de cero, a enseñarlo, guiarlo, a llevarlo."Yo sé que es un muchachito que tiene arte. Esa fue la herencia más grande que le dejó Juan Gabriel: el arte, el canto, la composición, personalidad. Yo sería feliz si pudiera guiarlo en su carrera y hacerlo grande como a su padre. Yo tengo los medios para hacerlo y él tiene las ganas", aseguró.Salas agregó que, aunque nadie podrá suplir a Juan Gabriel, con Luis Alberto la gente podrá recordar siempre de quién es hijo.Por lo pronto, el joven ya tiene asegurados a miles de fans que lo siguen en sus redes sociales.Al hablar de Luis Alberto, quien probó ser hijo de Juan Gabriel por medio de un examen de ADN, Salas aclaró que Joao Gabriel Aguilera también es hijo biológico de Juan Gabriel."No hay necesidad de comprobarlo, yo sé que es su hijo, siempre lo supe. Lo conocí cuando tenía 10 años, cuando lo llevó su mamá Consuelo Rosales a saludar a Alberto."Yo ya sabía de él, pero hasta ese día no lo conocía físicamente. Desde que se embarazó la señora yo sabía que era hijo de Alberto".Fue el mismo Juan Gabriel quien le confesó la paternidad, aseguró.Salas consideró que Joao Gabriel está en todo su derecho de pelear la herencia que dejó la estrella mexicana."A mí me hubiera gustado que el acercamiento con sus hermanos fuera de una manera tan amable como lo hizo Luis Alberto, que la verdad yo me quito el sombrero y todo mi respeto y admiración para ese chico."Aunque es muy joven ha sabido llevar bien las cosas y buscó la forma de acercarse a sus hermanos de una manera muy positiva y amable", dijo.'Iván lucha por temas de su papá'El musical ‘Amor Eterno’, producido por Omar Suárez, no puede presentarse hasta que no se llegue a un arreglo con los abogados de Iván Aguilera, hijo de Juan Gabriel, agregó Salas.Detalló que si el viernes se clausuró el Teatro San Rafael, donde se presenta la obra, es porque no hay un permiso oficial para que se usen los temas del juarense."No puede presentarse porque todavía están en pláticas. Iván solamente está luchando por conservar la autoría de los temas de su papá."Yo creo que sí habrá un arreglo, pues Omar Suárez no es mala persona y está haciendo todo lo posible por acomodarse a los requerimientos legales".

