Llegaría obra de Harry Potter a Broadway en 2018

Los Ángeles— Tras un exitoso debut en Londres, la obra "Harry Potter And The Cursed Child" está en negociaciones para mudarse a Nueva York en 2018, dijeron sus productores.La obra, basada en el popular personaje del niño mago creado por la escritora J.K. Rowling, se presentaría en el Lyric Theater de Broadway, que será sometido a una multimillonaria remodelación para la puesta en escena, se dio a conocer en una publicación en el sitio web de Rowling, Pottermore.com.El Lyric Theater es uno de los más grandes teatros de Broadway, con casi mil 900 butacas, y allí se han montado complejas producciones como "Chitty Chitty Bang Bang" en 2005 y "Spider-Man: Turn Off The Dark" entre 2010 y 2014.Esa capacidad sería reducida a mil 500 para acoger a la nueva obra."Harry Potter And The Cursed Child" tiene localidades agotadas en el Palace Theater de Londres hasta 2018, aunque se espera que más boletos salgan a la venta en enero.El argumento de la obra transcurre 19 años después de que la saga del mago concluyera con "Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte", el último libro de la serie original editado en 2007.Escrita por Jack Thorne, con una historia cocreada por Rowling, se centra en las vidas de Harry Potter ya adulto y su hijo menor.

