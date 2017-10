Le apuestan a La Biblia

Ciudad de México— En Imagen Televisión sólo tenían dos caminos a seguir: darle al público lo que pide o arriesgarse y darles cosas nuevas, así que decidieron hacer esto último y traer una producción que ha tenido éxito en países como Argentina, Paraguay, Estados Unidos y Polonia, se trata de ‘Moisés y los 10 Mandamientos’, que comenzará a transmitirse este 12 de diciembre a las 6:00 p.m. (hora de Ciudad Juárez).Adriana Ibáñez, consejera de contenido y programación para Imagen Televisión, explicó que desde hace dos años que comenzaron a trabajar con los posibles contenidos de esta televisora, se toparon con una serie de programas basados en historias de la Biblia.“Sabíamos que teníamos en las manos un productor épico, pero al mismo tiempo traía esas realidades cotidianas que a la gente tanto le gustan y decidimos apostarle, valió la pena”.Fue así que comenzaron a transmitir primero ‘José de Egipto’, la cual en unos días dará paso a ‘Moisés y los 10 Mandamientos’. “Encontramos un hilo de esperanza en historias épicas, no religiosas, con dramaturgia. La producimos es en Brasil en un sitio de 240 mil metros cuadrados y en el desierto de Atacama en Chile. Es muy difícil hacer una historia bíblica que sea interesante, pero cuando se le añade amor, pasión y venganza se logra un culebrón”, explicó Delmar Andrade, director de Récord TV y productor de la serie.Para realizar la adaptación de la historia del pueblo hebreo, se necesitó de la colaboración de 20 escritores, quienes se encargaron de recrear las partes conocidas de este pasaje y crear aquellas que no se conocen, siempre cuidando el contexto histórico.Si bien la temática que domina en este momento es el narcotráfico, el objetivo de una serie como ésta es atender a todo el público. “No tenemos nada en contra de las series de narcos pero hay público en todo el mundo que está buscando un hilo de esperanza y las historias bíblicas nos hacen pensar un poco más”, declaró Delmar Andrade.La serie consta de 150 capítulos, en los que se toma la historia de Moisés como un pretexto para contar la del pueblo hebreo y su camino a la tierra prometida y a la libertad.Aurelio Valcárcel, director de producción de ficción y entretenimiento de Imagen Televisión, señaló que la idea de incluir estos contenidos, es que la audiencia tenga variedad de donde escoger, también reveló que ya hay pláticas con Récord TV para realizar una coproducción para México.Bíblica, no religiosa“Las series bíblicas y épicas, no religiosas, que producimos, tienen la función de atender a todo el mercado mexicano. Hay público en todo el mundo que está buscando un hilo de esperanza. Cuando se proyecta un mensaje fuerte e impactante conquista el co­razón de la audiencia, porque todos tenemos sensibilidad. Son historias que nos hacen pensar.La producción brasileña de Rede Re­cord (también conocida como Record TV), con una adaptación libre de Vívian de Oliveira, llega al país como una apuesta que une la conocida historia bíblica con un toque de dramatización.Esa mezcla será el punto de conexión con la audiencia, mientras que uno de los mensajes fundamentales de la trama será la esperanza. Así lo afirmó Delmar Andrade, director de Record TV, en conferencia de prensa en México.“Nuestra preocupación era ofrecer Ben-Hur en 2016 con una altísima calidad sin apartarse de la historia. Moisés era sólo un hombre, pero ésta teleserie habla de la historia del pueblo hebreo, que sufrió 400 años en la esclavitud y la humillación, hasta que tomó la decisión de clamar a Dios, quien eligió a Moisés, y el pueblo conquistó la libertad. Por eso la historia añade valores en cualquier lugar en la que es exhibida.El propósito maestro de la historia no es religioso, sino la constatación de un hecho que ocurrió y mostrar una salida para que las personas puedan apoyarse y conquistar lo que quieren”, enfatizó el director de Record TV.Aurelio Valcárcel, director de Pro­ducción de Ficción y Entretenimiento de Imagen Televisión, destacó los impresionantes valores de producción.“No habíamos visto esa mezcla con historias bíblicas y un toque de melodrama. En los países en los que ha sido exhibida ha sido un éxito, como Argentina, Chile, Paraguay, Estados Unidos y, próximamente, aquí. Es algo que da gusto ver, porque tiene valores de producción como las locaciones, los efectos especiales, las actuaciones o el doblaje, que fue hecho en México”, detalló.

