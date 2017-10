Goza de paseo tapatío

Guadalajara, Jalisco– Atento, sonriente y con buena actitud hacia quienes lo reconocían en la calle se portó George R. R. Martin durante un paseo que dio ayer por la ciudad.Como turista curioso, recorrió atracciones, se prestó a manifestaciones folclóricas, atendió a fans personalmente y discutió sobre literatura con figuras relacionadas con su gremio.Sacó buen provecho de sus días en el marco de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y trascendió que mostró especial interés por aprender alfarería, capricho que le cumplieron llevándolo al taller del artista Paco Padilla, designado para instruir a George en la creación de piezas de cerámica, en Tlaquepaque.Martin admiró el proceso de creación de macetas y hasta decoró unas calaveras. También paseó por el andador principal del municipio y apreció la arquitectura, artesanías y estatuas callejeras.El autor de ‘Canción de Hielo y Fuego’, adaptada a televisión en Game of Thrones, destacó su admiración por los artesanos y sus manualidades.Por la mañana, en la Explanada de Expo Guadalajara, convivió con unos 500 afortunados a los que les firmaría una edición especial de ‘A Game of Thrones’, la novela que cumplió 20 años. Eso sí, a los seleccionados se les advirtió que no podrían interactuar con él ni preguntarle sobre asuntos personales o futuros libros.Los fans le expresaban admiración y le preguntaban dudas de la historia, además de darle regalos entre los que destacaron figuras cuetlachtli (lobos mexicanos), ilustraciones de él y de sus personajes y figurines que aludían a su universo literario.A todos los que se tomaron la molestia de llevarle algo, George les regaló monedas de Braavos. Y además de firmar libros, también rubricó brazos, por petición de quien lo convencía.El día concluyó con compromisos personales con figuras de la Feria Internacional del Libro, y posterior a ello vendría su regreso a Estados Unidos, donde, ahora sí, se enfocará en escribir de lleno el sexto libro de su afamada saga literaria.

