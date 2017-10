Son un ‘best seller’

Guadalajara.- Belleza, talento, figura y literatura las respaldan. Conoce a quienes han dado rostro a los best-sellers que se han adaptado al séptimo arte y han logrado amasar gran fortuna a nivel mundial.Todo tipo de libros y personajes han sido los que se han recreado en la pantalla grande.Y aunque en la mayoría de los casos las cintas terminan siendo un éxito en ocasiones la selección de las actrices que interpretan a los personajes no es bien recibida por los fanáticos, tal fue el caso de Dakota Johnson que enfrentó la desaprobación del público cuando fue seleccionada para la versión fílmica de '50 Sombras de Grey'.Alicia Vikander, 28 añosOscar a Mejor Actriz de Reparto en 2016, por ‘The Danish Girl’Ha generado ganancias de: 693 millones 790 mil 702 dólaresHa hechoThe Light Between Oceans (de M. L. Stedman)Jason Bourne (de Robert Ludlum)The Danish Girl (de David Ebershoff)Seventh Son (basado en The Spook's Apprentice, de Joseph Delaney)The Fifth Estate (Inside WikiLeaks, de Daniel Domscheit-Berg, y WikiLeaks, de David Leigh and Luke Harding)Testament of Youth (de Vera Brittain)Anna Karenina (de Leo Tolstoy)A Royal Affair (Prinsesse af blodet, de Bodil Steensen-Leth)-Próximamente-Submergence (de J. M. Ledgard)Tulip Fever (de Deborah Moggach)Euphoria (de Lily King)Keira Knightley, 31 añosNominada al Oscar en 2006 y 2015 a Mejor Actriz y de Reparto, por Pride & Prejudice y The Imitation GameHa generado ganancias de: 768 millones 633 mil 494 dólaresHa hechoAtonement (de Ian McEwan)Pride & Prejudice (de Jane Austen)The Imitation Game (de Andrew Hodges)Anna Karenina (de Leo Tolstoy)The Duchess (de Amanda Foreman)Jack Ryan: Shadow Recruit (de Tom Clancy)A Dangerous Method (de John Kerr)Never Let Me Go (de Kazuo Ishiguro)-Próximamente-The Aftermath (de Rhidian Brook)Catherine the Great (de Robert K. Massie)Cara Delevingne, 24 añosReconocida por los British Independent Film Awards como talento promesa en 2014, por The Face of an AngelHa generado ganancias de: 302 millones 829 mil 770 dólaresHa hechoPan (de J. M. Barrie)The Face of an Angel (de Barbie Latza Nadeau)Anna Karenina (de Leo Tolstoy)Paper Towns (de John Green)-Próximamente-Tulip Fever (de Deborah Moggach)Valerian and the City of a Thousand Planets (de Pierre Christin y Jean-Claude Mézières)London Fields (de Martin Amis)Jennifer Lawrence, 26 añosNominada al Oscar por ‘Winter's Bone’ en 2011 y galardonada como Mejor Actriz en 2013 por ‘Silver Linings Playbook’Ha generado ganancias de: 3.2 mil millones de dólaresHa hechoWinter's Bone (de Daniel Woodrell)The Hunger Games (de Suzanne Collins)Serena (de Ron Rash)Silver Linings Playbook (de Matthew Quick)-Próximamente-Red Sparrow (de Jason Matthews)It's What I Do (de Lynsey Addario)Zelda (de Nancy Milford)Elle Fanning, 18 añosNominada a los Screen Actors Guild Awards como MejorElenco en 2016, por TrumboHa generado ganancias de: 128 millones 317 mil 502 dólaresTrumbo (de Bruce Cook)We Bought a Zoo (de Benjamin Mee)-Próximamente-All the Bright Places (de Jennifer Niven)The Beguiled (basado en A Painted Devil, de Thomas P. Cullinan)A Storm In The Stars (de Emma Jensen)Galveston (de Nic Pizzolatto)How to Talk to Girls at Parties (de Neil Gaiman)Live by Night (de Dennis Lehane)Beware That Girl (de Teresa Toten)Felicity Jones, 33 añosHa generado ganancias de: 395 millones 918 mil 005 dólaresHa hechoInferno (de Dan Brown)True Story (de Michael Finkel)The Theory of Everything (Travelling to Infinity: My Life with Stephen, de Jane Wilde Hawking)The Invisible Woman (de Claire Tomalin)Cheerful Weather for the Wedding (de Julia Strachey)The Tempest (de William Shakespeare)Chéri (de Colette)Brideshead Revisited (de Evelyn Waugh)A Monster Calls (de Patrick Ness)Dakota Johnson, 27 añosGanó el Razzie a la Peor Actriz en 2016 por Fifty Shades of GreyHa generado ganancias de: 683 millones 349 mil 641 dólaresHa hechoFifty Shades of Grey (de E.L. James)How to Be Single (de Liz Tuccillo)Cymbeline (de William Shakespeare)-Próximamente-Suspiria (de Thomas De Quincey)Fifty Shades Darker (de E.L. James)Fifty Shades Freed (de E.L. James)Rosamund Pike, 37 añosNominada al Oscar en 2015 a Mejor Actriz, por Gone GirlHa generado ganancias de: 377 millones 631 mil 155 dólaresHa hechoGone Girl (de Gillian Flynn)Hector and the Search for Happiness (de François Lelord)A Long Way Down (de Nick Hornby)-Próximamente-A United Kingdom (Colour Bar, de Susan Williams)HHhH (de Laurent Binet)NUEVAS CONTENDIENTESDaisy Ridley, 24 añosSe perfila para 2018 con Peter Rabbit (de Beatrix Potter), Chaos Walking (de Patrick Ness), Ophelia (reimaginación de Hamlet, de William Shakespeare), The Lost Wife (de Alyson Richman) y Murder on the Orient Express (de Agatha Christie).Emilia Clarke, 30 añosSu éxito en la serie de televisión Game Of Thrones, basada en los libros de George R.R. Martin le dio gran notoriedad y la ligó al cine con otro hit literario: Me Before You (de Jojo Moyes). Ya prepara Above Suspicion (de Joe Sharkey) y Voice from the Stone (de Silvio Raffo).Zoey Deutch, 22 añosSe dio a notar con Vampire Academy (de Richelle Mead) y Beautiful Creatures (de Kami Garcia y Margaret Stohl), y ahora regresa con Before I Fall (de Lauren Oliver), Rebel in the Rye (J. D. Salinger: A Life, de Kenneth Slawenski) y The Disaster Artist (de Greg Sestero y Tom Bissell).Brie Larson, 26 añosGanó Óscar con Room (de Emma Donoghue) y viene con más libros bajo el brazo con The Glass Castle (de Jeannette Walls) y Kong: Skull Island (King Kong, de Merian C. Cooper y Edgar Wallace).