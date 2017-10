Prefiere guardar silencio

Ciudad de México.- El actor Mark Wahlberg considera que las celebridades no deberían hablar de política por ser personas públicas.Durante las pasadas elecciones presidenciales en Estados Unidos, varios famosos se manifestaron a favor y en contra de Hillary Clinton o Donald Trump, lo que al intérprete de cinta ‘Patriot’s Day’, que se estrenará en 2017, no le pareció correcto.“Muchas celebridades lo hicieron (opinar) y no debieron. Nosotros no debemos hablar de política”, señaló el actor al sitio Task & Purpose.Wahlberg comentó que, dado el triunfo de Donald Trump, se demostró que lo que opine la comunidad del entretenimiento no importa demasiado.“Lo que pasó demuestra que la gente ni siquiera escucha de todas maneras. Quizá compren tu disco o vean tu película, pero tú no pagas sus cuentas. Muchos en Hollywood viven en una burbuja”, aseguró.El actor señaló que su decisión de no comentar nada sobre cuestiones de política surge del hecho de que creció rodeado de verdaderos estadounidenses.“Vengo del mundo real y existo en el mundo real. Y aunque puedo ir por Hollywood y me fascinan las oportunidades que me ofrecen, también comprendo cómo es no tener todo eso”, agregó Wahlberg.