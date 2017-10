La realeza se destapa

Ciudad de México.- El protocolo que solía regir la vestimenta de la realeza era uno de los más estrictos, comparable acaso con el de la curia romana. Sin embargo, en épocas recientes se ha visto que poco a poco las reinas y princesas enseñan más pierna y escote.“Definitivamente, las nuevas generaciones de las familias reales están rompiendo poco a poco el estricto protocolo de vestimenta, lo que antes era imposible considerar. Ahora, ya se permiten ser más sensuales y relajadas, y eso es porque y las reglas han cambiado”, comenta la experta en imagen Mónica Bravo.Así, de la mano de su modisto de cabecera, Felipe Varela, Letizia de España ha lucido vestidos con altas aberturas laterales así como escote más pronunciado, como en la reciente entrega de los Premios Príncipe de Asturias. Para completar el look de estrella de cine, lleva su melena con ondas y ojos smokey.“A mí, en lo particular me gusta que sean menos rígidas y severas para vestir; creo que eso les da no sólo cercanía con la gente, sino incluso las noto más cómodas.“Igualmente, el hecho de que usen ropa de marcas de fast fashion hace más asequible su propio discurso sobre la moda, pues lo vuelve accesible y cotidiano”, comenta el diseñador Guillermo León.Otras royals que han relajado el protocolo al vestir son Máxima de Holanda y Catalina de Inglaterra, quienes se atreven a enseñar más piel con sus vestidos de faldas con aberturas laterales y hasta con transparencias en escotes frontales o en la espalda.Además, mezclan ropa de alta costura hecha a la medida con prendas fast fashion como Top Shop, Zara y Mango. Curiosamente, las tres son de origen “plebeyo”, lo que podría explicar en gran medida que nunca hayan sido tan apegadas a las estrictas reglas de la nobleza.“El que compren ropa accesible también lo puso de moda Michelle Obama, y significa es acercarse más al pueblo, a la clase media, y volverse una persona mas terrenal y humana. Está ahora mal visto vestirse de un solo diseñador o marca cara”, explica Mónica Bravo, quien también es asesora de shopping.Sin embargo, la consultora también admite que, al abandonar el protocolo, los miembros de la realeza corren el peligro de parecerse a la gente “común”.“No hay que exagerar porque se puede perder autoridad y seriedad en aras de la sensualidad y la modernidad, cosa que no es deseable para ninguna monarquía”, considera.

