Aplaude a las ‘chicas de acción’

Ciudad de México.- La actriz Kate Beckinsale celebró que las mujeres estén tomando ventaja en los papeles de heroínas en el cine de acción, lo cual toma como un indicio de que las audiencias y los estudios se han abierto a nuevas opciones; esto al acudir al estreno de su nueva película Inframundo: Guerra de Sangre.“Cuando estuvimos en nuestra primer película de Inframundo, sé que los estudios pensaban que podría ser problemático porque no funcionaba que hubiera mujeres liderando en las escenas de acción y no creo que sea lo que esté ocurriendo realmente ahora, porque se han hecho algunas desde ese momento”, dijo la actriz.“Y es muy agradable ser parte de una de ellas y cambiar un poco la percepción pues puedes tener a tanto a Jennifer Lawrence o quien quiera que sea, no es como un gran problema tener a una mujer en las películas de acción, de hecho es apropiado”, señaló en entrevista.Beckinsale da vida a Selene, una vampira quien se defiende de ataques brutales de los dos clanes, el de los Lycans y el de los Vampiros que la traicionaron. Con sus únicos aliados, David (Theo James) y Thomas, su padre (Charles Dance), ella debe de detener la guerra eterna entre Vampiros y Lycans, aunque signifique tener que hacer un último sacrificio.“A Selene le han sucedido millones de cosas desde la primera hasta la tercera película, no se cuestionaba a su mayor, no era como en el ejército o un soldado, luego se da cuenta de que fue torturada, se enamoró, lo perdió, tuvo un bebe sin darse cuenta, ella lo revisa de nuevo un poco en esta cinta”, expresó la actriz sobre el largometraje que ya se encuentra en cartelera.A pesar de que la protagonista de la cinta no se siente vinculada con este tipo de proyectos, hay aspectos en los que se relaciona con su personaje como el hecho de desarrollar un sentido de protección y venganza a través del amor.“Este tipo de cintas son muy destructivas y no tienen mucho que ver conmigo, fui sorprendida gratamente de pertenecer y hacer un papel muy distinto al que había hecho, pero no es de mi sensibilidad inmediata.“No creo que haya parecidos entre nosotros, porque ella es una vestuario ficticia mitológica, pero una de las cosas que me gustan de ella es que toda su lucha o todo por lo que pelea proviene del amor o protegiendo a alguien que ama, o vengarse por alguien que ama, eso sería en segundo plano en lo que me parece que me sentiría identificada”, reconoció.En esta cinta realizó muchas de las escenas de acción de la cinta, pero sólo las que no la pusieran en riesgo, para darle realismo a su papel puesto que las audiencias son mucho más receptivas en estos momentos.