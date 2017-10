Registrarán a Melania en Eslovenia

Liubliana, Eslovenia.- Ya no habrá más miel, bizcochos, zapatos y ropa interior con el nombre Melania Trump para los eslovenos.La futura primera dama de Estados Unidos ha contratado una firma legal en su natal Eslovenia para proteger su nombre e imagen de uso indebido en varios productos que han salido a la venta desde que su esposo Donald Trump fue electo presidente.Natasa Pirc Musar, directora del bufete legal Pirc Musar&Partnerji, dijo ayer que el uso del nombre “Melania Trump” para propósito comercial sin aprobación de su cliente será contra la ley en el pequeño país europeo y representará una violación a los derechos personales.“La práctica judicial en Eslovenia es clara: no está permitido el uso de un nombre, sobrenombre y foto de alguien para propósitos comerciales sin consentimiento”, dijo Pirc Musar a The Associated Press, agregando que la firma legal ha enviado un comunicado de prensa a todos los medios eslovenos, advirtiéndoles de posibles violaciones de la marca registrada Melania Trump.Algunos de los productos que tenían su nombre eran botellas de miel que tenían etiquetas con su rostro sonriente y la leyenda, “del jardín de la casa de Melania Trump”, bizcochos decorados con polvo dorado, zapatos de tacones altos, una línea de ropa interior, un tipo de ensalada e incluso un árbol de Navidad en la capital.Pirc Musar dijo que Melania Trump hasta ahora no ha iniciado ningún procedimiento legal.“Sólo emitimos una advertencia general”, puntualizó. “No decidimos llamar a nadie o exigir algo. No tenemos nada en contra del árbol de Navidad en Liubliana llamado Melania Trump porque esto no tiene nada que ver con propósitos comerciales. Pero no podemos permitir que algunos productos lleven el nombre ‘Melania Trump’”.Nacida en Melanija Knavs, Melania Trump salió de Eslovenia en la segunda década de su vida para abrirse paso como modelo internacional. Se cree que la última vez que visitó su país natal fue en julio del 2002, cuando presentó a Donald Trump a sus padres en el Gran Hotel Toplice, al lado de un lago, en la ciudad turística de Bled, dos años antes de que la pareja se comprometiera.No está claro si los productos que solo lleven el nombre “Melania” también estarían infringiendo leyes de marca registrada.