Rechaza Kate del Castillo candidatura

Ciudad de México— La actriz de cine y televisión Kate del Castillo, de 44 años, rompió el silencio y habló sobre el ofrecimiento que recibió de postularse como candidata a la gubernatura del Estado de México.En una entrevista virtual que tuvo con el comunicador Ciro Gómez Leyva, argumentó que “yo no he dado el sí, yo no he dicho que lo quiero hacer, ni mucho menos”.“No tengo la capacidad en ningún sentido, ni tengo el corazón, ni tengo el estómago, ni sé de política, ni me gusta la política, ni me caen bien los políticos, así que no”, agregó.Aunque aceptó que le preocupa la situación actual en el país, la heroína de las narcoseries refirió que “créeme que lo he pensado, lo he pensado porque claro que me mueve México, me duele mucho lo que está pasando, creo que se necesita gente honesta que no se vaya a robar dinero, que el dinero que se da para mejorar México en todos los sentidos, se use para eso”.Respecto a la investigación en su contra por supuestos nexos con el narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán, indicó que “no hay mucha información, tampoco dicen mucho”.“Ha sido muy difícil, ha sido una guerra fuerte, batalla contra batalla que hemos ido poco a poco ganando, con este último amparo, que ya el juez aceptó, que la PGR ilegalmente filtró pues varias evidencias, por fin eso ya lo ganamos, pero lo más difícil ahora es probar mi inocencia, que ya prueben y que dejen dicho que soy inocente y que no he hecho absolutamente nada ilegal”, añadió.“Ya me han investigado por todas partes, a mí, a mi familia, a mis amigos, mis dos pequeñas cuentas, tampoco es tan díficil investigarme”.Subrayó que “sí estoy impedida de regresar a México porque es muy riesgoso, no me han cambiado mi situación, no me han cambiado de testigo a indiciada, que realmente soy indiciada, ya que me están investigando y lo ha dicho la misma Arely Gómez”.“A mí me gusta decir la verdad y me gusta hacer cosas que la verdad puedan ayudar en un poquito a México”. “Soy una buena persona”, puntualizó.