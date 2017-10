Va contra los estereotipos

Ciudad de México.- No porque Esmeralda Pimentel sea protagonista de telenovelas quiere decir que no esté en contra de determinados estereotipos que en ellas se han transmitido. De hecho, la actriz, que será protagonista de la telenovela de Lucero Suárez ‘Enamorándome de Raúl’, compartió algunas de las cosas que no le gustan de los personajes femeninos y especialmente las protagonistas de algunas telenovelas.“Que lloran todo el tiempo, que son mujeres que se permiten pisotear, que se permiten humillar, me parece terrible dar ese mensaje a la sociedad, me parece mucho más cercano esto, lo que representa en este caso mi personaje, una mujer que tiene tanto miedo a que la abandonen, a que la rechacen, a que la hieran otra vez que ella misma se empieza a alejar y cuando llega una persona que le mueve el mundo y no puede negar ese sentimiento comienza a confiar”, dijo a los medios de comunicación este miércoles durante el claquetazo de la telenovela.Se dijo contenta de que ya no haya personajes lineales en las nuevas producciones de telenovelas, algo que implica un reto para todo el equipo de trabajo. También estuvo de acuerdo en las sobre actuaciones que de pronto identifican estos formatos y que considera depende de cada actor.“Es un trabajo personal y también tiene que ver mucho con todo, desde el director, el guión, todo, yo creo que cuando se reúnen todos esos elementos es muchísimo más fácil, pero sí definitivamente creo que todos estamos optando por contar mejores historias y actuar mejor, hacer todo mejor, me encanta este aprendizaje donde las personas, la luz, cámaras, actores, directores, estamos en un proceso de re aprendizaje y eso me parece muy muy bonito”.Su pareja será José Ron, un chofer que adora a su madre y que se encuentra con ella pero de principio, no se caen tan bien.