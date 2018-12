Ciudad de México— Emma Coronel, la pareja de "El Chapo" Guzmán, se ha convertido en la otra protagonista del juicio que se lleva a cabo en contra del líder del cártel del Pacífico en Nueva York, pero ¿por qué genera tanta expectativa? ¿Es eso una apología? ¿Es parte de la narcocultura?, informó El Universal.La primera vez que Coronel, sobrina de Ignacio Coronel, un ex socio de "El Chapo", salió en los medios de comunicación fue en febrero de 2016 cuando le dio una entrevista a Telemundo, televisora con la que volvió a hablar apenas a principios de este mes.En aquella ocasión, el líder del cártel de Sinaloa había sido recapturado tras fugarse del penal del Altiplano en diciembre del 2015.A partir de esa entrevista, Emma empezó a aparecer y a "robar cámara".En abril de este año, la ex reina de belleza de su localidad en Durango rompió el silencio y habló ante la prensa luego de que Guzmán Loera fue extraditado a Estados Unidos, y lo hizo preocupada por la salud de su esposo. Toda la información que recibía del acusado le llegaba a través de los abogados, ya que el gobierno de Estados Unidos le había prohibido visitar a su marido en la cárcel de máxima seguridad."Sé que está muy mal sicológicamente, que se siente muy mal”, dijo entonces, y se quejó de que llevaba 15 meses sin verlo. “Lo veo en la corte, nada más, no tengo ningún tipo de comunicación con él, ni por teléfono ni llamadas”, se quejó.Desde que Emma abrió su cuenta de Instagram, le han llovido seguidores. En las fotografías que comparte, la pareja de "El Chapo" presume ropa y accesorios de marcas exclusivas como Gucci, Adidas y Louis Vuitton. Muestra además imágenes donde aparecen sus hijas gemelas de 7 años.El perfil denominado @emmacoronela cuenta con un promedio de 40 mil "likes" por cada publicación. Sus fotos tienen marca de agua y todas tienen los comentarios bloqueados.En la cuenta se puede leer la leyenda: “Solo esta pagina tengo las demás son falsas........ muchos me conocen pero pocos saben quien soy".Sin embargo, no sólo la figura de Coronel se "asoma" en su perfil de Instagram, también algo de su familia. En una ocasión subió fotos de sus gemelas de sólo 7 años y de su cumpleaños. En otra, compartió una imagen de un regalo de uno de los hijos de su pareja.Sin embargo, ¿por qué Emma genera tanta expectativa?Series como "El Chapo", "Narcos", y hasta "El Señor de los Cielos" han tomado a Guzmán Loera como protagonista, al cual llegan a idealizar en ocasiones como un hombre valiente, galante y feroz.De igual forma, en varias de esas series aparecen personajes semejantes a Emma Coronel, una joven guapa que conquistó a "El Chapo". En otras series, inspiradas en el libro "Sin tetas no hay paraiso", se cuenta cómo las mujeres que cumplen ciertos estereotipos físicos son las favoritas de los narcotraficantes y los riesgos que ello implica.La supuesta versión de que los capos de la droga ayudan o benefician a comunidades se encuentra en el imaginario colectivo, sin embargo por la violencia desatada por los cárteles en el país durante el 2017 cerca de 70 personas fueron asesinadas cada día en el país, es decir que en total se cometieron 25.339 homicidios dolosos, según las cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional en enero de este año.Pero en esas series de ficción pocas veces se aborda el problema social que los cárteles del narcotráfico, como el del Pacífico que encabeza Guzmán Loera, provocan. Y por el contrario, se muestra una imagen de "glamour", que aderezan con carros de lujo, mujeres y dinero, símbolos de la narcocultura.Al respecto, América Tonantzin Becerra Romero consideró que la narcocultura "tiene una fuerte presencia a partir de la década de los setenta" en el país, como parte del trabajo Investigación documental sobre la narcocultura como objeto de estudio en México de la Universidad de Nayarit."Con el incremento y diversificación de la producción de películas, música, series televisivas y documentales relacionados con el consumo y tráfico de drogas, pero también, por la difusión mediática que ha tenido el estilo de vida de los narcotraficantes, su lenguaje, consumos, vestuario, accesorios, entre otros aspectos; un ejemplo de ello es la 'Chapomoda' que se produjo con la elevada venta de camisas que viste Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en algunas imágenes y videos publicados en internet", señala la investigadora.En Colombia, periodistas como Darío Restrepo han alertado sobre la narcocultura y los riesgos de reproducirla en los medios de comunicación, dando voz a narcotraficantes y replicando los mensajes de éstos.Si bien Emma Coronel no está clasificada por ninguna autoridad como narcotraficante, el vínculo conyugal que mantiene con "El Chapo" la coloca muy cerca de la narcocultura.

