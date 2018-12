Ciudad de México.- Mencionar diciembre a veces se convierte en sinónimo de subir de peso. A menudo solemos escuchar frases como "quién hace dieta en diciembre", "agárrate hígado que ahí te voy", "ya después de los tamales comienzo la dieta".Y es que con tanta comida en el Guadalupe-Reyes, la simple idea de medirse es casi imposible para la mayoría de las personas.Pero como cualquier época del año cuidar lo que comemos debería ser prioridad para todas las personas. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el segundo lugar en obesidad(que puede ser una causa para desarrollar diabetes tipo 2), y se estima que la gente sube aproximadamente dos kilos y medio en la época navideña.Estos datos no son para que te espantes, porque la buena noticia es que existen algunos trucos para que las comidas de diciembre (o debemos decir, ¿desde septiembre?) no te cobren factura al inicio del nuevo año.Por ello consultamos a Paulina Cedillo Fernández, nutricionista especializada en diabetes, para que nos diera algunos puntos a considerar si deseas mantenerte saludable durante la temporada.Uno de los trucos más recomendados, por los buenos resultados que se han obtenido, es engañar a tu cerebro con un plato más pequeño, "escoger un plato pequeño visualmente engaña a tu cerebro a percibir que la cantidad de comida es mayor (y suficiente) a diferencia de un plato muy grande".Cuidar tus porciones también es cuidar las calorías, "algunas cenas navideñas pueden llegar a tener alrededor de 4 mil a 6, mil calorías, lo cual, a menos de que seas un atleta de alto rendimiento, sería imposible quemar".La especialista recomienda moderar el consumo de alcohol, "no importa el tipo de bebida, se consideran calorías varias y esto quiere decir que te aportan calorías, pero no te nutren en absolutamente nada. El consumo inadecuado de alcohol puede provocar que eleves tu peso". El mezcal, whisky, tequila y vino son algunas de las bebidas alcohólicas que Cedillo recomienda pero no más de 2 copas (o dos shots).¡Cuidado con la cantidad de azúcar! Los turrones, mazapanes, fruit cake, polvorones y fruta deshidratada son algunos de los principales postres que contienen una gran cantidad de azúcar, "son el principal responsable del sobrepeso, obesidad y de desencadenar una enfermedad como la diabetes". El consumo máximo de azúcar en un adulto es de 50 gramos al día.Muchas veces se confunde la sed con el hambre, he ahí la insistencia de los especialistas en beber por lo menos ocho vasos diarios, "es un hábito muy bueno que se debe mantener todo el año pero para la época navideña te puede ayudar a moderar mucho tu consumo de comida y ser más consciente si en realidad es hambre o te falta hidratarte".¡Disfruta de las fiestas, pero siempre pon tu salud por delante!

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.