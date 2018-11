Ciudad de México— Es normal querer abrigarse un poco más cuando las temperaturas bajan, pero ¿has sentido que tienes frío la mayor parte del tiempo? ¿Llevas una chaqueta extra cuando tus amigos están cómodamente con una? ¿Te la quieres pasar envuelto en tus cobijas?Hay factores específicos que pueden ayudar a explicar por qué siempre tienes frío. Aquí hay algunas explicaciones respaldadas por expertos, además de qué hacer al respecto:El hipotiroidismo, una condición en la que la glándula tiroides está poco activa, puede ser el culpable, según Chirag Shah, un médico de medicina de emergencia y cofundador de Accesa Labs, un servicio de análisis de laboratorio de tiroides.Si bien la glándula es responsable de varios procesos metabólicos, también está involucrada con la regulación de la temperatura en el cuerpo."Las personas con hipotiroidismo a menudo sienten frío porque no producen suficiente hormona tiroidea. El resultado es que el metabolismo se ralentiza, lo que da como resultado la sensación de frío", dijo Shah."Los ancianos pueden ser más propensos a tener frío porque su metabolismo es más lento y producen menos calor", comentó Marcelo Campos, médico de medicina interna de Atrius Health, un grupo médico independiente sin fines de lucro con sede en Newton, Massachusetts.Las funciones normales de tu cuerpo también pueden disminuir a medida que envejeces."Los estudios muestran que, a partir de los 60 años, la capacidad de nuestros cuerpos para conservar el calor disminuye, lo que produce más sensación de frío", dijo Dawne Kort, una médico asistente y socia de CityMD, proveedor de atención de urgencias en Nueva York.Y a medida que envejeces, puedes experimentar una disminución de la masa muscular, lo que también puede contribuir a esto.Josh Axe, un nutricionista clínico y fundador de Ancient Nutrition y DrAxe.com, dijo que ciertos alimentos pueden ser los culpables."La gente que come mucha comida fría y densa se va a sentir más fresca".Ejemplos de estos son batidos, bebidas heladas y ensaladas. Para combatir esto, intenta cambiar a comidas como sopas en lugar de batidos y comidas salteadas en lugar de ensaladas.Shah comentó que la anemia por deficiencia de hierro definitivamente puede hacer que una persona se sienta más fría de lo habitual, y señala que el hierro es un mineral que es un componente clave de los glóbulos rojos."Los glóbulos rojos son importantes para transportar oxígeno por todo el cuerpo. Sin suficiente hierro, los glóbulos rojos no pueden funcionar correctamente y pueden provocar la sensación de frío además de otros síntomas", dijo Shah.Los signos adicionales de anemia incluyen: sentirse cansado, aturdido, experimentar un ritmo cardíaco rápido o falta de aliento.Jacqueline Jacques, vicepresidenta principal de asuntos médicos de Thorne Research, un suplemento nutricional y marca de pruebas de salud en el hogar, dijo que la anemia también puede ser causada por tener niveles bajos de B12. Esto puede ser un problema para los vegetarianos o veganos, ya que los alimentos ricos en esta vitamina incluyen a los huevos, aves, carne y los productos lácteos.Generalmente, la temperatura corporal sube durante el embarazo. Jacques comentó que la temperatura normal del núcleo aumenta de 98.6 a alrededor de 100 cuando una mujer está embarazada."Dicho esto, las mujeres embarazadas son más propensas a tener anemia y mala circulación, especialmente en las piernas", agregó.Por lo tanto, las mujeres embarazadas pueden quejarse ocasionalmente de sentirse como si tuvieran un escalofrío, especialmente en sus manos y pies.Carol Aguirre, de Nutrition Connections, un centro de asesoramiento nutricional en el sur de Florida, dijo que el agua impulsa el metabolismo al ayudar a descomponer los alimentos, lo que genera energía y calor."No hay suficiente cantidad de agua que ralentice tu metabolismo y evite que tu cuerpo produzca suficiente energía para mantenerte caliente", dijo.Según los expertos, diferentes hormonas producidas por hombres y mujeres pueden afectar la temperatura corporal. Por ejemplo, "el estrógeno generalmente promueve la dilatación de los vasos sanguíneos, la disipación del calor y la disminución de la temperatura corporal", dijo Kort."La progesterona, o progestinas, generalmente tiene el efecto opuesto".Debido a esto, dependiendo del ciclo menstrual de la mujer y los niveles hormonales, pueden ocurrir cambios en la temperatura corporal y la sensibilidad al frío."En los hombres, los niveles más altos de testosterona pueden reducir la sensibilidad al frío al desensibilizar uno de los principales receptores de frío en la piel", agregó Kort.Un estudio realizado por la Universidad de Utah encontró que las manos de las mujeres tienden a ser más frías que las de los hombres. Y según Jacques, las mujeres son más propensas tanto a la anemia como al hipotiroidismo, que están vinculadas al frío.Si tus manos y pies se sienten como hielo, pero el resto de tu cuerpo no, un problema de circulación que evita que la sangre fluya hacia sus extremidades podría ser el culpable. Kort comentó que la enfermedad cardiovascular puede ser una de las causas."Es una señal de que tu corazón no está bombeando sangre de manera efectiva o que un bloqueo de la arteria podría estar impidiendo que la sangre llegue a sus extremidades", dijo. "Fumar también puede provocar problemas de circulación, ya que fumar contrae los vasos sanguíneos"."Las personas con ansiedad generalmente sienten más frío que otras", dijo Maryam Jahed, fundadora y directora de operaciones del dispositivo portátil de seguimiento de la ansiedad Airo Health.Quien añadió que esto ocurre porque cuando experimentas ansiedad, la sensación activa tu amígdala, la parte del cerebro responsable de proteger el cuerpo y de responder al peligro."Esto hace que tu cuerpo ponga todas sus reservas y energía para mantenerte 'seguro'", dijo.Jahed también comentó que esto puede hacer que te sientas frío porque tu cuerpo se está concentrando en calmarte y, por lo tanto, no tiene suficiente flujo de sangre para mantenerte caliente."Es por eso que generalmente te sientes más frío en tus extremidades. Es más difícil que la sangre llegue allí y te mantenga caliente", agregó.El índice de masa corporal o el peso afectan para sentir frío, pero la cantidad de grasa y músculo que tienes también son factores importantes."Los músculos son metabólicamente más activos y esto genera más calor. La grasa es un aislante y eso puede reducir la cantidad de calor que se pierde", dijo Campos.Por el contrario, la pérdida rápida de peso o una dieta restringida pueden ser los culpables de sentirse frío. Jacques dijo que, dado que tu cuerpo quema calorías para generar calor, "cuando restringe las calorías, literalmente está reduciendo el combustible que mantiene al cuerpo caliente"."Además, nuestros cuerpos están programados para tratar de prevenir la inanición. Si restringes severamente las calorías o reduce su peso demasiado rápido, especialmente con dietas de choque o trastornos de la alimentación como la anorexia o la bulimia, tu cuerpo intentará salvarte de morir de hambre bajando tu metabolismo, lo que significa que no estás quemando tanta energía, así que sientes frío ", dijo.Si estás cansado y estás a poco de tener un virus o estás trabajando demasiado, puedes sentir frío como un síntoma temporal de que tu cuerpo está demasiado estresado.Pero si observas que estás sustancialmente más frío que las personas que te rodean de forma regular, o si nunca sentáis frío y de repente lo tienes todo el tiempo, deberías consultar a un médico. Si tienes un nuevo síntoma de frialdad junto con otros síntomas como aumento o pérdida de peso, fatiga, ritmo cardíaco rápido, pérdida de cabello, estreñimiento o falta de aliento, debes consultar a un profesional de la salud calificado, dijo Jacques.

