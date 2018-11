Ciudad de México— Puedes consultar la etiqueta para ver dónde se cultivó el aguacate, ya que eso puede indicar la rapidez con que la fruta madurará."Manténlo en una bolsa, haz pequeños agujeros en esa bolsa y déjala a temperatura ambiente durante uno a tres días"."Córtalo por la mitad y ponlo en el microondas durante 120 segundos y luego ponle agua fría"."Míralo como un halcón hasta que madure. No salgas, no duermas. Ni siquiera hagas pipí".Estos son todos los consejos que mis amigos me compartieron para saber cómo madurar un aguacate, el más difícil de todos los vegetales para madurar adecuadamente (aunque en realidad son una fruta y más específicamente una baya).Madurar un aguacate requiere tiempo, amor y paciencia. Lo compras cuando está muy duro, pensando que estará listo para comer dentro de uno o dos días. Seis días después, el aguacate se mantiene obstinadamente sólido. Dos días después, verificas de nuevo, con los dedos torcidos sobre su áspera capa verde, pinchando con anticipación. Pero todavía nada. Te sientas perplejo. El aguacate, al principio cargado de promesa, se ha convertido en una burla. Te mira burlonamente desde su posición en el frutero. Derrotado, lo arrojas al basurero, la culpa de gastar tanto dinero en un solo aguacate junto con la vergüenza profunda y oscura de desperdiciar comida.¡Pero no temas! Hay una manera de hacer que Martha Stewart se sienta orgullosa y se meta en tu pan tostado con aguacate como si no hubiera un mañana.

