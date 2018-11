Madrid— La obsesión de perder peso siempre va unida a ponerse a dieta, hacer ejercicio, y, en la mayoría de los casos, pesarse cada día. Parece que no hay mejor manera de comprobar que los sacrificios que se hacen por encontrarse físicamente mejor dan sus frutos que mirar el peso por rutina. Sin embargo, aquí está abierto el debate y no todos los expertos creen que sea beneficioso a la hora de perder peso observar como la báscula va bajando los kilos.Según demuestra una investigación presentada en las sesiones científicas de la American Heart Association 2018 de Chicago, un importante intercambio mundial de los últimos avances en ciencia cardiovascular para investigadores y clínicos, pesarse en una báscula todos los días puede ayudar con los objetivos de pérdida de peso.Los investigadores examinaron cuánto se pesaron 1,042 adultos (78 por ciento hombres, 90 por ciento blancos, edad promedio de 47 años) y si hubo diferencias en el cambio de peso por estos patrones de acudir a la báscula durante 12 meses. Analizaron datos transmitidos por Health eHeart, un estudio prospectivo 'on line'. Los participantes se pesaron en casa como lo harían normalmente, sin intervenciones, orientación o incentivos para perder peso por parte de los investigadores.Así, identificaron varias categorías de adultos, desde los que se pesaban diariamente o casi a diario hasta los adultos que nunca usaban básculas. Descubrieron que las personas que nunca se pesaban o que solo pesaban una vez a la semana no perdían peso al año siguiente. Aquellos que se pesaron seis a siete veces por semana tuvieron una pérdida de peso significativa (1.7%) en 12 meses."Controlar el peso corporal a través de una báscula puede aumentar su conciencia de cómo los comportamientos pueden afectar la pérdida de peso. Estos hallazgos respaldan el papel central del autocontrol en el cambio de comportamiento y el aumento del éxito en cualquier intento de controlar mejor el peso", explican los autores del estudio, de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Pittsburgh y la Escuela de Medicina de la Universidad de California en San Francisco.

