En esta nota no se hablará de autos de precios exorbitantes. Se hablará de velocidad. Son máquinas tan potentes que desafían las leyes de la física.Esta es la lista de los 5 autos más veloces sobre la faz de la Tierra:(301 mph – 484.4 km/h)En términos de velocidad máxima, Hennessey Performance Engineering pasa por encima de la competencia. El Venom GT de Hennessey, que registró su marca monumental —pero no oficial— de 270 mph en 2014, estuvo en la cima de esta lista durante un buen tiempo. Y ahora, cuatro años más tarde, Hennessey vuelve a desafiar las leyes de la física.Con una velocidad máxima (supuesta) de 301 mph, el Venom F5 rompe la cifra de velocidad máxima anterior por más de 30 millas. Para hacerlo, Hennessey trabajó en un nuevo chasis de fibra de carbono de 2,950 libras (el Venom GT está basado en el Lotus Exige), chasis al cual atornilló un motor V8 de 7.4 litros con doble turbo y 1,600 caballos de fuerza. Los resultados son absolutamente asombrosos, ya que el modelo puede pasar de 0 — 249 — 0 mph en menos de 30 segundos en total. Como hemos dicho, Hennessey todavía tiene que confirmar estas cifras de velocidad con los amigos del Libro Guinness de Récords Mundiales, por lo que el Koenigsegg Agera RS es hoy —oficialmente— el vehículo de producción más rápido del mundo… De momento.(278 mph – 447.39 km/h)El Koenigsegg Agera RS es oficialmente el carro más veloz del mundo, y aún ocupa el segundo lugar en nuestra lista. ¿Por qué?En términos de hojas de especificaciones, el Venom F5 de Hennessey es más impresionante. Su velocidad máxima reclamada de 301 mph borra todo lo demás en esta lista por un margen muy significativo, aunque Hennessey no ha verificado sus números con el Libro Guinness de Récords Mundiales. Koenigsegg ha hecho sus tareas ante testigos, y aunque en esta lista obtiene la medalla de plata, en el mundo “oficial” el Agera RS es el verdadero rey de la velocidad.Para establecer el récord oficial, Koenigsegg le pidió al Departamento de Transporte de Nevada que cerrara un tramo de 11 millas de la Ruta 160 entre Las Vegas y Pahrump. En esta carretera pública, el superdeportivo sueco de 1,160 hp alcanzó en un momento las 284.55 mph durante su primera carrera, y 271.19 mph durante la segunda, lo cual promedia 277.9 mph.(270 mph – 434 km/h)Combina un chasis Lotus Elise y un motor V8 con 1.244-hp 7.0 litros twin-turbocharged y tiene el auto de producción más rápido del mundo.Hennessey registró el año pasado una velocidad de 270.4 mph (434 km/h) en el Kennedy Space Center, pero solamente en una dirección. Usualmente se hace el recorrido en dos direcciones, se registra el promedio y se tiene en cuenta las condiciones del viento.También está el debate sobre el hecho de que este carro es hecho a mano y por ende, si el Venom GT puede entrar en la categoría de carro de producción. A pesar de que dice tener la velocidad más rápida registrada, este monstruo de Hennessey no es reconocido como el más rápido por el libro de récords Guinness.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.