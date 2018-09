Narcomansiones: De Pablo Escobar a Joaquín El Chapo Guzmán

Si no fuera porque los capos del narcotráfico terminan muertos o extraditados en cárceles de Estados Unidos, podría escribirse que el poder del narcotráfico es invencible.Las imágenes de sus excesos y lujos en los que viven, así aparentan serlo. Los recuerdos de las mansiones de líderes del crimen organizado tanto en Colombia como en México evidencian las grandes cantidades de dinero a la que pueden acceder.Eso podemos verlo en la información relacionada con los cárteles de Medellín, Cali, Sinaloa o el de Juárez.El fundador del cártel de Medellín no sólo ha sido el más sanguinario de los capos del narcotráfico, sino uno de los más excéntricos. El gobierno de Colombia aseguraba que tenía una fortuna que ascendia entre 15 mil y 25 mil millones de dólares.era una de sus grandes propiedades. Ubicada en Puerto Triunfo, Antioquia; y tenía una extensión de 2.995 hectáreas. Fue comprada por Pablo Escobar en 1979.Tenía atracciones singulares y excéntricas como una simulación de un parque jurásico, un coliseo, una casa, sala de colección de autos y varias piscinas.De todos los atractivos de la casa destacan el zoológico, pues reunió a 200 especies de animales como hipopótamos, jirafas, elefantes, cebras y avestruces. Su costo aproximado fue de 63 millones de dólares.Amado Carrillo Fuentes, conocido como ‘El Señor de los Cielos´, compró y edificó varias mansiones en todo el país.Una de las más significativas para el exjefe del Cártel de Juárez es la residencia conocida como 'Casa Versace'; finca que se construyó entre 1906 y 1908 en Guadalajara, Jalisco.Debido a que el inmueble se encuentra en un perímetro de la ciudad con construcciones catalogadas como patrimonio arquitectónico, su valor es incalculable.Carrillo Fuentes adquirió la propiedad el 20 de julio de 1994 en 2 millones 080 mil pesos, pero las escrituras de la residencia las puso a nombre de su hijo Vicente Carrillo, alias 'El Ingeniero'.La otra mansión fue en Hermosillo, Sonora.Bautizada como la casa de las 'Mil y una Noches', la mansión tiene una extensión de casi una cuadra y entre sus detalles artitectónicos, resaltan los árabes.El exlíder del Cártel de Sinaloa, hoy preso en Estados Unidos, era propietario de cientos de viviendas en todo el país. No existe una mansión tan grande de la que se tenga registro. Parecía que prefería invertir en túneles para escapar que en mansiones ostentosas, las cuales sí tenía en Sinaloa, pero no existen registros fotográficos.En marzo de 2016, la Procuraduría General de la República (PGR) a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) en Sinaloa, informó que subastó 40 vehículos de lujo y siete inmuebles grandes, propiedades en Sinaloa bajo proceso jurídico.Aunque las autoridades aseguran que tiene propiedades en varios estados del país, no ha informado exactamente dónde están.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.