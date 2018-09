Los 3 motivos por los que un sector de mexicanos no quiere a 'El Canelo'

El pasado 15 de septiembre el mexicano Saúl ‘El Canelo’ Álvarez, derrotó al oriundo de Kazajistán, Gennady Golovkin, sin embargo en las redes nacionales muchos connacionales lo criticaron por haber ‘robado’ la pelea.De acuerdo a los datos de Compubox, fue el kazajo el que conectó más golpes en esta pelea, tal como lo hiciera hace 12 meses. En esta ocasión, GGG conectó 234 veces contra las 202 del mexicano, aunque Álvarez de nueva cuenta fue más efectivo, ya que 34% de sus golpes conectaron, contra el 27% de Golovkin, quien bajó su productividad respecto al primer combate.Aunque en la lógica matemática no haya razón par dudar de su victoria, sí la hay en la apreciación de los fanáticos del box.La negativa de los mexicanos de darle la razón a ‘El Canelo’ parece no venir directamente de sus acciones deportivas sino de las que ha tenido fuera del cuadrilátero.Las siguientes razones extradeportivas son quizá parte de los extraños fundamentos para que un sector de los mexicanos no lo quiera.Quizá muchos no lo recuerdan, pero en el 2011, Álvarez tuvo quizá su escándalo mediático mayor en el que se ha visto inmiscuido. Ulises ‘Archi’ Solís era un boxeador peso mosca que prometía mucho, de acuerdo a los especialistas. Ambos corrían en la barranca de Oblatos, Jalisco, cuando Saúl lo atacó.Así lo narra ‘Archi’: “Me topé a Álvarez cuando terminó de entrenar en Oblatos me hice a un lado para dejarlo pasar, pero nos encontramos. De pronto me comenzó a reclamar muchas cosas, me preguntó: ‘¿Por qué andas con mi mujer?, a lo que le dijer que ni la conozcó. Y sin más me conectó un volado de izquierda y un cruzado de derecha, con lo que me fracturo la mandíbula”, dijo en aquel entonces.‘El Canelo’ nunca aceptó los cargos. ‘ Archi’ lo demandó por 9 millones de dólares, sin embargo en el 2015 llegaron a un acuerdo económico, pero no se supo de cuánto. ‘ Archi’ se fue a pique. El hecho de estar alejado del ring, lo llevó a intentar quitarse la vida.En su cuenta de Instagram ha presumido su gusto por los caballos y los autos de lujo. Algunos de los comentarios de sus seguidores son en el sentido de que no sea igual de 'presumido' que Mayweather.Lo que tiene Saúl de extraordinario en el box, también lo tiene a veces cuando le toca hablar de sus rivales o de ciertas circunstancias. "Es que no es lo mismo cuando ya sabes meter las manos, cuando sabes golpear pues es muy difícil para ellos por más que sepan pelear en la calle, ponle 10 segundos. Imagínate yo, todos los días entreno, es como si todos los días me peleara en la calle, entonces ya sé cada finta, ya sé cómo entrar, cómo meter las manos, entonces es difícil”, expresó ‘Canelo’ a Arturo Elías Ayub en un Facebooklive en el que charlaron de diversos temas.