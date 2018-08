Los 4 payasos juarenses que hicieron feliz tu niñez

La niñez es un diamante que luego de brillar de día y de noche se apaga con el paso de los años. Es la época de la vida donde todo es de color y el blanco y negro no existe. Son los años donde las preocupaciones no existen y la gloria y la diversión, son lugares comunes.Para los juarenses cuyas edades rondan ahora entre 30 y 50 años, parte de su diversión en la niñez era jugar ‘bote bolado’, canicas, divertirse con una ‘cascarita’ de futbol o basquet en la calle o algún parque, pasar la tarde con el yo-yo y por la noche jugar a las escondidas.Eran los años ochenta, es decir, el tiempo del inicio de los videojuegos como el Atari o las ‘maquinitas’ en las tortillerías o tiendas de abarrotes en las colonias, cuando las tiendas de autoservicio aún no existían como se conocen ahora. Era el viejo Juárez.La otra parte del entretenimiento eran las fiestas familiares donde no faltaban payasos, ésos que también salían en la televisión.Hoye presenta a cinco de ellos.‘Aplaudan niños’, era su frase más conocida. Su nombre verdadero es Gregorio Pérez y solía aparecer en programas de televisión, aunque también en estancias infantiles y fiestas de todos los niveles sociales.Sin duda es el más conocido por todos. ¿Qué juarense entre los 30 y 50 años no lo llegó a ver en el Canal 5? Antonio Gaytán Muruato llegó a la frontera de Zacatecas un verano de 1948. De lunes a viernes Niko Liko acaparaba la atención de los menores juarenses.Otro de los artistas de la diversión, era el Payaso Teto, cuya verdadera identidad era José Alejandro Ibarra. Por más de 30 años condujo un programa en la televisión local y aunque murió muy joven, a los 53 años (en marzo de 2014), dejó una gran huella a su paso por la risa y la bromaSin duda es uno de los más legendarios de la frontera. Su nombre es Juan José Ramírez López Tarso. Luego de haber sido fotógrafo dehace muchos años. Lleva 42 años en su oficio y también su fama creció en la televisión tras entrar a través de la pantalla a las casas de los juarenses y paseños. Sí, es padre de Los Chicharrines.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.