¿Qué dicen tus líneas de la mano del amor?Sabemos que las líneas de la mano pueden revelar varios aspectos de nuestras vidas, pero en esta ocasión nos enfocaremos en el tema del amor y el matrimonio.Este artículo es por puro entretenimiento; aprenderás a leer la línea del amor y un poco de la fortuna y la vida.¿Cuál es la línea del matrimonio?Como sabrás, la mano tiene muchísimas líneas, pero queremos resaltar la del matrimonio (o del amor) que puedes encontrar debajo del dedo meñique. Es una línea perpendicular y sólo puede ser una; en caso de ser una línea conformada por varias pequeñas, quiere decir que tendrás muchas relaciones cortas.Los hombres deben leer la palma derecha y las mujeres la izquierda. Ahora, junten sus manos y vean la alineación de ambas líneas:-Las líneas están a la misma altura: Si las líneas se unen exactamente a la mitad de la mano y están en locaciones parecidas, quiere decir que te estás casando con alguien aceptado por los demás y que seguramente se ha vuelto amigo de varios amigos y familiares. Además, quiere decir que eres gentil, analítica y te abunda el sentido común.-La línea de la mano derecha está arriba: Cuando la línea de la mano derecha (de él) es más alta que la de la izquierda, quiere decir que te estás casando con alguien mayor que tú. Además que eres una persona concentrada, no te importa lo que los demás piensan o dicen de ti porque claramente conoces tus objetivos.-La línea de la mano izquierda está arriba: Si la línea de la mano izquierda está más arriba, significa que te estás casando con alguien que sigue estudiándote o que es un extranjero (no necesariamente de otro país). La posición de esta línea también es un indicador de conducta; revela que eres un poco agresiva y no te gusta ser paciente. Prefieres los retos y buscar las cosas que quieres, no esperar a que lleguen en su momento. Esta línea también indica que buscas a una persona con confianza, apasionada y que sea igual de enfocada que tú.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.