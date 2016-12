Los regalos navideños más caros

1) Kanye West a Kim KardashianEn 2015, Kanye quiso realmente sorprender a Kim Kardashian, la madre de sus dos pequeños hijos, y fue por eso que le dio nada más y nada menos que ¡150 regalos! pero no crean que fueron cualquier cosa, no, no. En la lista estaban una Birkin (el bolso de Hermés por el que hay que hacer cola durante años) pero no una Birkin cualquiera, sino una intervenida por el artista George Condo, cuyo arte se ha exhibido en el Museo Whitney, el Guggenheim y el MoMA. Si el bolso por si solo tiene un costo superior a los 320 mil pesos, ¿cuánto habrá costado ya intervenida? A esta habrá que añadir otras 149 cosas más, entre las que se contaban, de acuerdo con US Weekly, un abrigo de pieles con todos los colores del arcoiris, un vestido de Louis Vuitton y un jumpsuit de Prada (¡nada mal!)A pesar de que seguramente el costo del Birkin intervenido fue exorbitante, el sitio de moda The Cut se refirió a él como “el bolso más horrendo en la historia de la civilización”.2) Tyga a Kylie JennerY hablando la familia Kardashian, a pesar de que el status de esta parejita siempre es incierto –nunca sabemos si andan o no– la verdad es que el rapero y productor le ha hecho unos regalos impresionantes a la jovencita de apenas 19 años (él tiene 27), entre los que se cuentan un Ferrari blanco cuando cumplió 18 años. El año pasado, en Navidad, Tyga le regaló a Kylie un impresionante anillo de brillantes con un valor, de acuerdo con el tabloide británico Mirror, de alrededor de 727 mil pesos. Aunque, por supuesto, todo el mundo pensó que se trataba de un anillo de compromiso, la chica lo usa en la mano derecha, señalando que NO se trata de un futuro compromiso de boda. Fue mandado a hacer especialmente para su dedo “y costó una fortuna” dijo al Mirror una fuente cercana a ambos.3) David y Victoria BeckhamSi el amor se midiera en dinero, no cabría duda de que David ama muuuchísimo a la ex Posh Spice, madre de sus cuatro hijos y con quien está casado desde hace ¡16 años! (todo un récord para las parejas del showbiz). De acuerdo con la revista Marie Claire, en 2005, Victoria abrió sus ojitos la mañana de Navidad para encontrar bajo el árbol un bolso incrustado con diamantes con un valor aproximado de 2 millones de pesos (sí, un bolso). No solamente eso, sino que en el garage la esperaba un Rolls Royce Phantom personalizado, de ¡10 millones de pesos! y, por si fuera poco, el rubio ex jugador de soccer le regaló un collar de rubíes y brillantes de Boucheron, valuado en... ¿están listos? ¡50 millones de pesos! Esperemos que el amor no se haya desinflado, pues de acuerdo con el sitio web AOL el año pasado David le dio a Victoria una bata de satín de la diseñadora Olivia Von Halle con un “módico” costo de 16 mil pesitos #ahínomás, ciertamente nada barata, pero nada qué ver con los regalos de una década antes.4) Jude Law y Sienna MillerNo cabe duda de que Jude Law es tan guapo como generoso. Cuando era novio de Sienna Miller, en una Navidad le regaló un piano baby grand restaurado para su mansión del norte de Londres, y por si eso no hubiera sido suficiente, escondió dentro del piano un anillo de zafiros y diamantes que, de acuerdo con la revista Shape, está valuado en 4 millones de pesos, y que fue la sorpresita extra. La relación no duró mucho tiempo más, lamentablemente. Ahora la pregunta es: ¿Sienna devolvió el piano y, sobre todo, el anillo? #WhoKnows5) Angelina Jolie a Brad PittCuando existía de amor la llama entre este par, (que, por otra parte, fue la ruptura más sorpresiva del año), allá por 2012, Angie le regaló a Brad como regalo de Navidad y de cumpleaños (18 de diciembre) –agárrense– una CASCADA, sí, una cascada y los terrenos circundantes para que el actor –quien dijo entonces que tomaría un descanso de su labor como actor ya que lo llamaba la arquitectura, una de sus pasiones–, construyera ahí para su familia la casa de sus sueños. El terreno, ubicado en California, albergaría una construcción similar a la llamada Fallingwater (Agua que cae), un proyecto en Pennsylvania que data de 1939, del laureado arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright, el favorito de Pitt. Y aunque Pitt se dijo gratamente sorprendido con el regalo, el proyecto nunca llegó a concretarse. ¿Quién se quedaría con la cascada en el divorcio?