Errores al conocer a los suegros

Es inevitable que durante estas fechas tengas que conocer (por primera o décima vez) a la familia de tu novio. Y por más extrovertida o alegre que seas, quedar bien con personas tan importantes puede ser todo un reto, especialmente si es un gran paso para ambos.Llegar sin nada: Su familia seguramente esperará que lleves algo (incluso si te dijeron que no llevaras nada), y si es algo que puedan consumir, ¡mejor! Si no lo haces, podrían quejarse al respecto toda la noche ¡y las posteriores!Vestirse mal: Dicen que debes “vestirte para impresionar,” y en este caso es verdad. Sería una locura que fueras vestida con pants y tenis, especialmente si es una comida formal. Lo mejor sería que te arreglaras para una cita y te pusieras lo más guapa posible; con tacones y todo.No dar abrazo ni beso: Más vale que los saludes como parte de tu familia. Y no digo que te pongas toda confianzuda, pero sí siendo lo más cálida posible. La familia de tu novio obviamente quiere conocerte, y es probable que hayan escuchado cosas muy buenas de ti, y tú de ellos, así que sería bueno saludarlos con beso y abrazo.Emborracharte: Ahora asegúrate de no tomar de más y dejar una mala impresión con sus suegros. Créeme, ningún borracho cae bien, y mucho menos una persona que podría ser parte de una nueva familia.Hablar de política o religión: Por el bien de la armonía y el ambiente familiar, sería bueno que dejaran estos temas tan controversiales para otra salida. Ante todo, el respeto es fundamental hacia las creencias de todos.Ser antisocial: Es súper importante que des una buena impresión, y sólo la darás si das lo mejor de ti para convivir con la familia de tu novio. Sé que no es fácil (especialmente si no te gusta convivir con gente extraña), pero es importante hacerlo para dejar una buena impresión. Habla, ríe, cuenta chistes, haz lo que tengas que hacer, ¡pero haz algo para caer bien!

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.