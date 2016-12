Guapa en estas fiestas

Ciudad de México— En las celebraciones decembrinas, el 'makeup' es fundamental, especialmente para las mujeres que disfrutan arreglarse de manera especial y así atraer todas las miradas.Para lograrlo con éxito, la experta Silvia Galván recomienda que, si tienes la inquietud de llevar un look diferente al que usas convencionalmente, ¡te atrevas! Eso sí, con ayuda de los profesionales para que te sugieran aquellas opciones que más te favorecen."Para el maquillista, cada rostro es como un cuadro a pintar: hay algunos abstractos y otros con más profundidad. Cada uno le inspira de manera diferente, ya sea para aplicar algo clásico o algo más 'trendy'", comenta la experta.En estas fechas en que los metálicos son las tonalidades por excelencia, esta estilista nos demuestra, con el apoyo de la 'makeup artist' Georgina Gómez, dos alternativas para triunfar.Paso a pasoEs importante que, al acudir al salón, tu rostro esté completamente limpio, para que el maquillista pueda apreciar con mayor claridad tus rasgos y facciones.- Sombras¡Siempre serán el punto focal! En este caso se aplicaron en versión húmeda en morado para resaltar el color de ojos y se difuminaron perfectamente.Para dar luz y agrandar, se usó una más en dorado, de la mitad del párpado hacia abajo.Las cejas son el marco de tu mirada, por lo que, si no están bien delineadas, el maquillaje no lucirá.-PestañasColocar unas postizas con un buen delineado que alargue es una excelente opción.La base debe ser del tono más acorde al de tu piel para que luzca muy natural.De la gama del rubor, se debe jugar con los tonos de piel.Se aplicaron labiales palo de rosa y 'nude', para hacer contraste con los ojos.-PeinadoTrenzado 'messy'. Tendencia que maneja efectos sutiles y naturales, pero que enmarcan el cabello para darle una mayor durabilidad al look. Se trata de una apariencia despreocupada y 'curly' que se lleva a manera de trenza.-SombrasSe apostó por sombras cafés y moradas muy cargadas, pero en mate.Se recomiendan los matices claros como base, después oscuros para dar mayor profundidad.En este caso, los labios son los que se convierten en el punto focal en un rojo cereza.-PeinadoWaffleado 'trendy'. Se hizo un micro waffleado al frente para darle consistencia al trenzado; el resto se rizó para lograr dinamismo y movimiento.Consejos de expertaSilvia te recomienda llevar en tu cosmetiquera lo siguiente:- Espejo de aumento- Si usas pestañas postizas, adhesivo dúo y palillo de dientes- Pinzas de ceja- Brocha firme- Hisopos- Bálsamo- Lipstick de retoque- Lápiz negro para el delineado- Pincel correctorASÍ LO DIJO"El maquillaje corrige, te luce, realza tus facciones; en cambio, la pintura te caracteriza y te hace parecer ser alguien más. Lo que siempre debes buscar es lucir auténtica, a tu manera".Silvia Galván, estilista.

