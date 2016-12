Cómo caminar con tacones sin dolor

Si verdaderamente la belleza duele, entonces no habrá mejor ejemplo que los tacones. Día tras día, sometemos a nuestros pies a la tortura e incomodidad de un par de tacones para lucir unas piernas kilométricas y unas pompas de 10. Pero, ¿sabías que el dolor no es completamente necesario?Debido al cambio de postura asociado con el uso de tacones, es cierto que, a la larga, podrías exponer a tu cuerpo a cambios poco saludables y drásticos. El exceso de tacones podría estresar la espalda, rodillas y pies. En cambio, el riesgo es solamente proporcional a la altura del tacón; es decir, entre más alto sea, más grave se volverá tu condición. Por esto mismo te recomendamos usar tacones sólo en ocasiones especiales y no de excesivamente gran altura.Las postura correcta para usar tacones, no sólo te ayudará a sentir menos dolor, sino que también te hará lucir más estética. Es importante que te concentres en mantener el pecho y la pelvis lo más cerca posible; esto requiere algo de fuerza, por lo que un entrenamiento de Pilates podría ayudarte.Al caminar en tacones de menos de 10 centímetros, tienes que dar pasos con el tacón primero y luego con los dedos del pie para darle más ritmo a tu paso. En cambio, con plataforma, necesitas movimientos más lineales y un ritmo menos acelerado.En cuanto al zapato, es importante que te quede a la perfección. Si está muy apretado, no importa qué tan alto sea (o no), nunca podrás caminar bien con él. Para principiantes, es recomendable el zapato con punta redonda, ya que la de pico presiona más el pie.Otro punto muy importante a considerar es la longitud del tacón. Si no estás acostumbrada o te desestabilizas fácilmente con los tacones, busca algo más grueso o corto. Es más, busca un calzado que tenga el tacón adherido al pie perfectamente para tener más equilibrio.Por último, pero no menos importante: descansa. La recuperación del pie es importante, tanto para tu salud, como para tu calzado. Además, cada pie es diferente, así que necesitará 1 día o hasta una semana para recuperarse.