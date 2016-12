3 razones para terminar tu relación

Sin duda el amor y la pasión son los pilares de una relación, pero al paso del tiempo éstas se tiene que reforzar con estos 3 puntos, que en caso de estar en focos rojos, pueden ser los causantes de que la relación de ensueño que llevas con tu chico finalice.1.- El sexo. Sin duda el sexo ocupa un lugar privilegiado en la lista de expectativas para la vida en pareja. Más aún, para muchos es el gran sustento para una relación.Pero, ¿qué pasa cuando no es así? ¿Cuando a pesar del afecto, la comprensión y comunicación, a la hora de los encuentros el resultado no es ni por lejos el esperado, que lo que se da por supuesto, lo que debiera suceder entre esas 4 paredes, dista mucho de la fantasía, el erotismo y la satisfacción?La mayoría de las veces, y consecuente al mito, las personas callan lo que les gusta y, con ello, alargan el padecimiento, aparece la amargura, se despierta del ensueño.2.-El dinero. Suele significar una de las causas más fuentes de conflicto entre las parejas, ya que con el paso del tiempo revienta en la cuenta del gas.Hacerle el quite a tomar acuerdos sobre el dinero, por engorroso que sea, sólo conlleva el cultivar sentimientos de rabia que derivarán en abuso, descalificación y venganza.3.-La educación de los hijos. La paternidad en la pareja tiene ese lado oculto, ya que en ocasiones es complicado llegar a un acuerdo en la educación de los niños, por lo que comienzan los problemas y más si hay terceros en discordia.Es por eso recomendable que la pareja tenga una excente comunicación antes de casarse o vivir juntos; así no se llevarán sorpresas.En caso de ya estar casados, estos inconvenientes se pueden tratar con una buena copa de vino y una charla amigable, pero sobre todo honestidad.

