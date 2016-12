Bájale al azúcar

El azúcar es delicioso; cualquiera que trate de negarlo, simplemente miente. Pero dado que la vida es muy injusta, el azúcar, especialmente en cantidades grandes, es malísima para la salud. De hecho, no sólo es mala para tu salud, sino que podría llegar a ser mortal en poco tiempo.Entonces, ¿cómo saber si estás comiendo de más?Tienes antojos dulces constantementeEntre más azúcar comas, más se te antojará. Lo peor del caso es que entre más antojos tengas, más azúcar consumirás, y se convierte en un ciclo vicioso y adictivo. Y esto no sucede sólo porque las papilas gustativas se adaptan al sabor, sino porque el azúcar causa una alza de energía,y luego un bajón horrible, justo como las drogas.Te sientes aletargada durante el díaAquello que sube, tiene que bajar. Después de que al azúcar causa una alza de insulina, inevitablemente hay un bajón consecuente. La energía es más estable cuando hay niveles estables de azúcar, entonces, cuando comes mucho azúcar, tendrás momentos de mucha y poca energía.Tienes muchos barritosHay personas muy sensibles a los niveles altos de insulina, lo cual puede causar una cascada hormonal y, por ende, tu piel podría tener acné y rosácea. Y si de repente te atascas de azúcar un día, lo más seguro es que tu cara te delate 4 días después.Tienes muchos cambios de humorEl bajón de azúcar que sucede después del atascón puede causar cambios de humor y un estado aletargado… así como una droga. Sin mencionar que tu energía sería inestable y posiblemente tu actitud cambie.Has estado subiendo de pesoEl exceso de azúcar es exceso de calorías y dado que no tiene proteína ni fibra, no te llena ¡para nada! También facilita la liberación de insulina, una hormona que juega un rol muy importante en el peso. Cuando comemos azúcar, el páncreas libera insulina, la cual carga azúcar a nuestros órganos para transformarse en energía.Tienes muchas cariesCuando se quedan las bacterias entre los dientes, se produce ácido, el cual podría causar la caída de los dientes. Nuestra saliva mantiene un equilibrio sano de bacterias por su cuenta, pero el azúcar tiene un impacto en el Ph natural que afecta que ecosistema de los dientes. Esto le da chance a las bacterias de sobrevivir y multiplicarse, resultando en caries.Nada se siente tan dulce como antesComer mucho azúcar básicamente bombardea tus papilas gustativas, haciendo que éstas construyan una tolerancia. Poco a poco tu café no se sentirá dulce hasta que lo retaques de muchísimo azúcar.

