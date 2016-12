Beneficios de dormir ¡desnuda!

Ciudad de México— Dormir podría ser una de las cosas más importantes que haces todas las noches. Y dormir lo suficiente tiene un sinfín de beneficios, pero ¿sabías que pueden ser aún mejores si te vas a la cama sin nada de ropa? ¡Toma nota!1. Es más fácil: Cuando no tienes que preocuparte por dormir con ropa, la acción se vuelve mucho más sencilla. Nada te aprieta, nada se jala y además ¡ahorras en pijamas!2. Te obliga a salir más: Muchas personas llegan del trabajo, se ponen sus pijamas y utilizan eso como excusa para quedarse en casa toda la noche. Esta podría ser una de las causas principales de un estilo de vida sedentario, el cual podría ayudarte a subir de peso. Si te quedas en casa con ropa casual, estarás más inspirada en salir de casa.3. Estás más libre y feliz: Duermes con total libertad. Nada de pijama ni ropa interior. La sensación, además de liberadora, es increíblemente relajante y te hará dormir como un bebé. ¿Qué hay mejor que eso?4. Contacto de piel: Si estás casada o vives con otra persona, dormir sin ropa les da la oportunidad de tener contacto directo con la piel. Esto, además de mejorar tu vida sexual, también fortalecerá la intimidad que tienen entre pareja. Sin mencionar que el roce de piel libera oxitocina, un neurotransmisor que te hace sentir súper bien.Dormir5. Te hará dormir mejor: No tienes que preocuparte por la pijama, duermes con toda la libertad del mundo y no hay distracciones que interrumpan tus sueños. No necesitas un científico que te diga que dormirás mejor y, por ende, tendrás una mejor salud.6. Le ayuda a tu piel: Tu piel podrá respirar. Tu zona íntima, tus axilas y tus pies que generalmente están ocultos por capas y capas de ropa, por fin podrán respirar. Esto disminuye las probabilidades de tener enfermedades de la piel, pie de atleta y más.7. Regula tu cortisol: La cortisol es un químico en el cuerpo que puede hacer mucho daño. Cuando duermes sin ropa, tu cuerpo mantiene su temperatura corporal y regula los niveles de cortisol. Si sudas o duermes con mucho calor, esta hormona provoca antojos, ansiedad, aumento de peso y otras cosas terribles.8. Una zona íntima más feliz: Para los hombres, las condiciones para dormir frescas son óptimas para la salud de sus testículos. Esto permita el crecimiento de espermatozoides saludables y un sistema reproductivo funcional. Para mujeres, el clima fresco previene infecciones vaginales. Si tus sábanas están limpias, es obvio que tu zona íntima estará feliz de ser libre y respirar.

