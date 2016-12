3 mitos sobre los infartos

Los problemas cardíacos no siempre son detectados a tiempo, ya que la mayoría de ellos son asintomáticos. Es por eso la importancia de conocer y descartar los mitos del infarto.En la mayoría de los casos estos suelen darse por los malos hábitos alimenticios de las persona o bien por la calidad de vida que llevamos.1.- El estrés provoca infarto. Este es uno de los mitos más comunes ya que como lo mencionamos esta enfermedad es asintomática. Un infarto es provocado por una arteriosclerosis, es decir, cuando se da una interrupción en el flujo sanguíneo de las arterias.2.- Los hábitos diarios hablan mucho sobre tu salud, ya que según un estudio realizado por el Centro de Investigación del Corazón Framingham, los factores que pueden provocar un infarto son: el tabaco, el sobrepeso, el colesterol, hipertensión y ausencia de actividad física.3.- Sólo las persona mayores de 40 años pueden sufrir un infarto. Los infartos no dependen de la edad, dependen de las fallas cardíacas y muchas veces pueden ser hereditarias.De acuerdo con un estudio realizado por Resoruces of Cardiovascular and Stroke Clinicians and Scientists, la mayoría de los infartos en niños y adolescentes son provocados por un problema de herencia. Sin contar que un alto porcentaje de esos niños tienen problemas cardiovasculares debido a una mal formación congénita. Es por eso que entre más joven eres más peligroso es sufrir un infarto. La hipertensión en personas jóvenes es más común hoy en día.

