Definitivamente NO!

Para poder estar segura de qué alimentos debes omitir en tus compras semanales, te decimos cuáles son las 5 peores comidas que puedes tener en tu refri y que será mejor que borres de tu lista del súper:#1 Leche o yogur light: Es tentador consumir lácteos etiquetados como light o bajos en grasa. La realidad es que es mejor consumir lácteos enteros ya que al contener mayor cantidad de grasa, ayuda a que te sientas más satisfecha con menos alimento, reduciendo la ingesta total de calorías.#2 Verduras congeladas: Puede ser muy cómodo comprar verduras congeladas, pero la cantidad de sodio que contienen afecta nuestra salud, por eso es mucho mejor consumir verduras frescas.#3 Pan blanco: Está hecho de harina refinada, sin fibra y prácticamente sin nutrientes. Es preferible consumir pan de germinados, que están hechos de semillas y no de harinas.#4 Embutidos: Para elaborar el jamón, salchichas y demás embutidos se utilizan químicos que pueden ser cancerígenos, además de estar llenos de sodio y conservadores, entonces opta por consumir pechuga de pavo que no contenga nitritos.#5 Refrescos: Si los consumes en la versión “regular”, son una bomba de azúcar. Por otro lado, si consumes refrescos dietéticos, te estás llenando de químicos que lo único que lograrán es intoxicar tu cuerpo y no permitirte adelgazar o mantener tu peso. Lo mejor que puedes consumir es agua natural, tés de hierbas, agua de frutas sin endulzar o jugos naturales de verduras y frutas.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.