Pasos para no engordar en estas fiestas

• ¡Ya empezaron las fiestas! Por eso es el momento justo, para plantear cómo le vamos a hacer para gozar las fiestas al 100% ¡Sin acabar con kilos extra para enero!• De acuerdo con un estudio publicado en septiembre del 2016 en el Diario de Medicina de New England sobre cuánto sube de peso la gente en vacaciones, se concluyó lo siguiente:• El promedio de aumento de peso en USA, Alemania y Japón, (pesándolos 10 días antes de navidad y 10 días después) fue de entre medio y 1 kilo. ¡No es mucho!• El problema es que aunque poco más de la mitad de ese peso se pierde a las pocas semanas, el resto se queda todo el año.• Por eso, es importante tomar medidas para no subir y más aún, si estás en un proceso de reducción de grasa corporal o tonificación muscular.12 pasos para no engordar en las fiestas1. Come algo antes del evento. A veces cometemos el error de que como tenemos compromiso y sabemos que habrá comida ¡vamos prácticamente en ayunas! ¡Error! El cuerpo lo administra; así no comas todo el día, si abusas en la cena, para tu cuerpo te excediste, y TODO el exceso ¡se va a grasa corporal, lonja!• Come algo antes ¡aunque no tengas hambre! Una manzana, una taza de uvas o lo ideal unos pepinos o jícamas, para que estés satisfecho y comas menos.2. ¡No te estreses! No pienses desde ahora, que habrá mucha comida y vas a subir de peso, o no podrás cuidarte.• El estrés engorda, además de por la liberación en exceso de cortisol (que aumenta la grasa en el centro del cuerpo); te quita la capacidad de gozar plenamente “la comedera” y esa angustia, inconscientemente te dará ansiedad y querrás comer más.3. Piensa en 8 comidas (no días) fuertes y libres en la temporada. Goza las cenas, comidas y recalentados –si aplica y vale la pena-. Los días que no tengas compromiso, cuídate más.4. En la fiesta, evita “botanear” y empieza (aunque no se te antojen) con vegetales. Tienen baja densidad calórica (muy pocas calorías en mucha cantidad de alimento). Así que ya sabes, empieza con la ensalada verde (¡no la de manzana, no te pases!)5. Antes de llegar a la fiesta tómate 2 vasos de agua natural. Es común confundir el antojo de comer con sed.6. ¡Todo suma! Haz la mayor cantidad de ejercicio posible. Estás a buen tiempo para sumar la mayor cantidad de horas por semana. Si la meta mínima es 3 días, 1 hora. ¡Aprovecha ahora para ir más veces! ¡OJO! Es mejor ir un día 30 minutos ¡a no ir ni un solo día a la semana!7. Si puedes ir poco tiempo al gym, ¡dale a alguna rutina de alta intensidad! Hay muchas en Challenge MOI.8. ¡Goza los platillos que te encanten, hasta el postre! Pero siguiendo la Regla Nathaly Marcus. ¡Come hasta que te sepa a 100, si ya sabe a 80, para!9. ¡No bebas! Soy anti-alcohol, por eso me cuesta ser objetivo y mi recomendación honesta es muy clara ¡No hay que beber! Peeeero, si te insisten –o te gusta- ¡ficha! O sea, hazte “loco” con un vaso, y rellénalo con más agua mineral, sin alcohol. Y si bebes, combina las bebidas con agua natural, mineral, o refresco light.10. Trae siempre contigo (bolsa, mochila, coche, murse):a. 1 barra de proteínab. Compra bolsitas individuales de jitomates cherry o zanahorias baby para que antes de la fiesta te la comas.c. Si comes lácteos, un yogurt descremado es muy buen snackd. 1 sobrecito con prote en polvo. Si tienes el shaker mejor, si no, vacía la prote en una botellita de agua, la agistas ¡y listo!11. ¡Date chance! Si en una cena, ya te pasaste, ni modo ¡al otro día haz 30 minutos extra de cardio y come más vegetales y menos harinas y cereales.12. ¡Diviértete! Y elige tus batallas. Si prefieres postres, come leve lo salado y goza el dulce o si eres de salado, ¡Hazte un favor y no comas postre!