¿Odias tomar agua?

1. Si tú eres como nosotras y el aspecto visual de las cosas es uno que te atrae de inmediato, entonces te recomendamos que lo mantengas lindo. ¿Cómo? Tal vez el hecho de mantener tu agua en una jarra o botellas lindas es una manera simple –pero efectiva– de atraerte para beber constantemente este vital líquido.Después de todo, ¿quién no se inclina por las cosas bonitas de la vida?2. Añadir un poco de tus sabores naturales favoritos es otra de las maneras más sencillas e increíblemente efectivas de quitarle ese aspecto aburrido al agua simple. Porque si lo que no te fascina sobre el H2O es su sabor (o falta de éste) entonces simplemente puedes añadir algunas de tus frutas y hierbas preferidas.3. Sin embargo, si te has dado cuenta de que lo que te molesta de dicho líquido no es su falta de sabor, sino su textura, entonces otra opción podría ser que en vez de beber agua simple o ‘flat’ optes por invertir en una máquina para transformarla en agua mineral; de ésta manera lograrás engañarte para tomar más agua y no contaminarás al planeta con botellas o latas de San Pellegrino o Perrier.4. Aunque si de plano eres la típica mujer que a pesar de que lleva su botella con agua a todos lados, se te “olvida” beberla, entonces te podemos sugerir que pongas una alarma en tu smartphone –ya sea cada hora o cada media– para beber un vaso, o incluso unos pocos tragos.5. Finalmente, si una de las razones por las que te encuentras tratando de beber una mayor cantidad de este líquido es, además de mantenerte hidratada, perder uno que otro kilogramo extra y mantenerte saludable, entonces te recomendamos que siempre, antes de cualquier comida, bebas un vaso de agua

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.