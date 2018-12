A sólo unas semanas de que expire el contrato federal para operar un centro de detención en el oeste de Texas para menores inmigrantes indocumentados, aún no se sabe si la administración de Trump planea mantener el sitio abierto en 2019.Pero los operadores de los refugios sostienen que otra extensión de contrato sería solo una solución más a corto plazo para un problema más grande que necesita una solución permanente.El contrato entre la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) federal y BCFS, la organización sin fines de lucro con sede en San Antonio, para operar el controvertido campo de detención en Tornillo vencerá a fines de este mes luego de que se ha prorrogado varias veces el contrato original de 30 días en junio.“La pelota está en su cancha”, dijo la portavoz de BCFS, Evy Ramos. “Les hemos dicho recientemente esta semana, no podemos seguir extendiendo esto, esta no es una solución permanente. Algo más tiene que ser resuelto”.La instalación, una colección de docenas de tiendas de campaña de calidad militar en los terrenos de un puerto de entrada federal rodeado de acres de tierras de cultivo, ha crecido: desde unos pocos cientos de inmigrantes en junio hasta aproximadamente 2 mil 300. Su capacidad se amplió a aproximadamente 3 mil 800 después de que la administración se dio cuenta de que el flujo de menores no autorizados que buscaban asilo en los Estados Unidos no disminuyó, a pesar de los esfuerzos por disuadir a los solicitantes de asilo al rechazarlos en los puertos internacionales de entrada e instar al Gobierno mexicano a bloquear a los centroamericanos en su paso por ese país.Si el Gobierno federal no extendiera el contrato para Tornillo, tendría que construir o encontrar otra instalación diseñada para detención a largo plazo, dijo Ramos. Pero esa decisión depende en última instancia de los oficiales de ORR. Aseguró que la compañía, que hasta el 30 de noviembre había recibido algo más de $144 millones del Gobierno para administrar las instalaciones, no sabe qué planea hacer el Gobierno. Pero la organización “no abandonará a los niños en Tornillo”, dijo Ramos.El portavoz de HHS Mark Weber dijo el miércoles por la noche que los niños bajo el cuidado de la agencia seguirían recibiendo “servicios críticos en una forma segura y compasiva”, sin importar dónde estén ubicados.“Al igual que hemos hecho en el pasado, haremos un anuncio público cuando se extienda la operación en Tornillo”, dijo.Ramos no es el primer empleado de BCFS que cuestiona el manejo de los niños inmigrantes indocumentados por parte de la administración de Trump. En junio, uno de los encargados de la instalación dijo que la política de “tolerancia cero” de la administración, que resultó en la separación de miles de niños inmigrantes de sus padres, fue un error que provocó la construcción del refugio improvisado en Tornillo. El presidente puso fin a esa política aproximadamente dos meses después de iniciarla, después de una protesta pública por las separaciones familiares.“Fue una decisión increíblemente estúpida”, dijo el funcionario del albergue en ese momento, y agregó que esperaba nunca volver a realizar una operación similar. Agregó que consideraba que las instalaciones no serían necesarias después de mediados de julio, cuando el primer contrato expiraría.Eso fue hace casi seis meses.Cuando se abrió la instalación por primera vez, un pequeño número de niños en el refugio había sido separado de sus padres bajo “cero tolerancia”. Ramos dijo el miércoles que todos los niños que se encuentran actualmente en el centro son menores de edad que llegaron al país sin un padre o tutor, y la gran mayoría son de América Central.Tornillo tiene capacidad para jóvenes de 17 años o menos. Antes de que puedan ser entregados a un patrocinador en EU, los adultos deben ser examinados. Ramos dijo que el proceso se ha desacelerado considerablemente desde el verano, cuando los menores fueron liberados luego de pasar unas pocas semanas en las instalaciones.“Estoy de acuerdo con el hecho de que necesitan hacer huellas dactilares y verificación de antecedentes en cada adulto en el hogar (del patrocinador) para garantizar la seguridad de los niños”, dijo. “Es sólo la velocidad a la que lo están haciendo, simplemente está tomando demasiado tiempo”.La semana pasada, un informe de la Oficina del Inspector General (OIG) confirmó los informes de los medios de comunicación en el sentido que los empleados de la instalación no se sometieron a una verificación de antecedentes por parte del FBI. VICE News informó por primera vez el problema el mes pasado.Ramos dijo que en los centros de atención a largo plazo de BCFS que están autorizados por el estado, se permite el acceso a la base de datos del FBI porque el estado actúa como patrocinador gubernamental de BCFS. Pero como Tornillo es un proyecto federal en tierras federales, ese acceso no se ha otorgado.“Nos preguntamos por qué la ORR no pudo haber sido nuestra agencia patrocinadora para poder procesar las verificaciones de antecedentes de huellas dactilares del FBI”, dijo. “No es que no queramos, o queramos darle la vuelta: no pudimos hacerlo”.Después de que se publicó el informe de la OIG, las representantes federales demócratas Lucille Roybal-Allard, de California, y Rosa DeLauro, de Connecticut, pidieron a HHS y al Departamento de Seguridad Nacional que cerraran las instalaciones de inmediato.“Está claro que las acciones de la administración están poniendo en peligro a miles de niños”, escribieron al secretario de HHS, Alex Azar.Weber dijo que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados está trabajando con el FBI y el Departamento de Seguridad Pública de Texas “para realizar verificaciones de antecedentes de huellas dactilares del FBI lo más rápido posible para los empleados actuales y futuros de Tornillo”. Añadió que el BCFS ha realizado otras verificaciones de antecedentes previas al empleo, incluidos los chequeos estándares de delitos graves y delitos menores y la consulta de registros de delincuentes sexuales en varios estados.