Admite exagente de EU fraude migrante en El Paso

Un ex agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en El Paso, Texas, se declaró culpable de fraude electrónico en un esquema de documentos falsos para aprovecharse de más de 50 migrantes y estafarlos con unos 100 mil dólares en total, informaron las autoridades.La Oficina del Procurador Federal para el Oeste de Texas, indicó que Federico García Jr., de 44 años, admitió ante la juez federal, Kathleen Cardone, que desde noviembre de 2015 hasta mayo de 2018, se presentó de manera fraudulenta como abogado de migración y cobró a las víctimas por su asistencia para solicitar beneficios.García, que no es un abogado con licencia, llevó a cabo su plan bajo los nombres comerciales "Justice International" y "High End Immigrant Resource Center".En una investigación de casi cuatro meses, García entregó varios documentos falsos a un agente encubierto, que él creía que era un contrabandista extranjero.García proporcionó varios documentos, incluyendo una certificación del Departamento de Estado del acta de nacimiento de un estadunidense nacido en el extranjero; una copia de un certificado de naturalización de Estados Unidos y dos hojas en blanco de muestras de tarjetas de identificación de ciudadanos de este país.También le dio al agente encubierto una visa de no inmigrante B-1 / B-2 y una tarjeta de autorización de empleo, que también fueron falsificadas. El esquema de García también incluía solicitar fraudulentamente a las víctimas que invirtieran su dinero en empresas comerciales que supuestamente les brindarían grandes beneficios.García, quien permanece en una cárcel federal, está programado para ser sentenciado el próximo 17 d enero, de acuerdo con las fuentes.

