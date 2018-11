Políticas texanas rompen barreras

Austin— Es el año de la mujer, y “ciertamente no es algo que se dé por una sola vez”.Eso fue los que sintió Beverly Powell el día que derrotó a su oponente republicana, la senadora estatal Konni Burton de Colleyville, por casi cuatro puntos de porcentaje en la contienda por el Distrito 10 del Senado de Texas.Powell, una demócrata, da crédito de su victoria gracias a su experiencia en el consejo del Distrito Escolar Independiente de Burleson, hablando con funcionarios municipales de la localidad, visitando escuelas y empresas y ganándose la confianza de los votantes prometiendo luchar para que el dinero se quede en las escuelas públicas.“Las mujeres se están haciendo escuchar cada vez más todos los días, es una voz que necesita ser escuchada por toda la nación y el estado”, dijo Powell.“Vamos a ver a un número de mujeres incrementarse en el Legislativo Estatal y el Congreso, esa es una poderosa herramienta para asegurarnos de que podemos implementar el tipo de cambio en esta nación que es importante para las familias y todos nuestros ciudadanos”, agregó Beverly PowellCuarenta por ciento de las mujeres que se lanzaron por cargos en el Congreso, cargos judiciales, en el Consejo Estatal de Educación y otros cargos a nivel estatal durante las elecciones de mitad de término en Texas ganaron sus contiendas, de acuerdo con un análisis del Texas Tribune. Las mujeres de Texas estaban listas para potencialmente ganar terreno después de múltiples victorias sorpresivas en marzo durante la temporada de elecciones primarias. En una contienda tras otra el martes, las mujeres de Texas ganaron en una amplia gama de cargos, incluyendo en el Congreso, la Cámara de Representantes de Texas y la Corte Penal de Apelaciones del estado.Por todo el país, el 2018 se convirtió en “el año de la mujer” luego que los votantes eligieran a aquellos legisladores que en verdad comprendieran las problemáticas de las comunidades a las cuales representan, funcionarios federales que se retiraron, el movimiento #MeToo, la acumulada frustración por la falta de mujeres electas y las mujeres votantes redescubriendo su poder político tras la victoria del presidente Donald Trump en el 2016. La oleada de mujeres que se lanzaron por algún cargo público por primera vez se convirtió en una historia nacional en los meses anteriores a la temporada de campañas de las elecciones de mitad de término.Ahora habrá 32 mujeres en la Cámara de Representantes de Texas, de las 29 que había. Las mujeres encabezaron a los demócratas al ganar 12 escaños en la Cámara de Texas en las elecciones de mitad de término del martes, logrando con ello el más amplio cambio en la cámara baja desde el ciclo electoral del 2010. Esto significa que la ventaja republicana en la Cámara de Texas sobre los demócratas se redujo a 83-67, dándoles a los demócratas la oportunidad de jugar un papel más prominente durante la contienda por el cargo de presidente de la Cámara.A nivel federal, dos mujeres hispanas demócratas —la ex juez del condado de El Paso, Verónica Escobar y la senadora estatal, Sylvia García— se convertirán en las dos primeras mujeres electas por primera vez en Texas a un término completo en el Congreso en casi 22 años. Ellas, junto con la demócrata Lizzie Pannill Fletcher, ayudarán a duplicar el número de mujeres en la delegación del Congreso de Texas de tres a seis.Escobar dijo que con el paso del tiempo habrá cada vez más mujeres que contiendan por un cargo público. Según Escobar, los cargos locales como consejos escolares, consejos municipales y cortes de comisionados son lugares importantes de entrenamiento para las mujeres que consideran lanzarse por un cargo mucho más alto debido a que es ahí donde aprenden a gobernar y a hacer campaña. Parte del problema, dijo Escobar, es que las mujeres “cargan con muchas más responsabilidades y obligaciones que los hombres” y no siempre sienten que pueden contender por un cargo público debido a que tienen familias”.“Los cargos más duros están en el gobierno estatal y en el gobierno federal debido a que pasas más tiempo fuera de casa”, dijo Escobar. “Si tienes hijos, incluso si estás en la más equitativa relación, frecuentemente es la mujer la que funge como la cuidadora principal y eso, en muchas ocasiones, ha sido un obstáculo para las mujeres que quieren servir. Ellas sienten que sus hijos son su primera obligación y sería muy difícil sacrificar el tiempo que requiere la crianza de un hijo”.La participación electoral que rompió récords más una ola de nuevos votantes fue un factor en el ciclo de las elecciones de mitad de término del estado, según dijo Grace Chimene, presidente de la Liga de Mujeres Votantes de Texas, un grupo no partidista enfocado en informar a los votantes. Chimene dijo que esta nueva era de entusiasmo electoral va a influenciar a más personas a que se lancen por un cargo local y estatal a futuro.“Es el resurgimiento del interés en nuestra democracia y el interés de los nuevos votantes y votantes jóvenes que va a animar a más mujeres a contender por un cargo público”, según Chimene. “Lo que resultó más emocionante de esta elección es que finalmente tenemos una democracia competitiva aquí en Texas, y eso es lo que necesitamos, debido a que eso crea un mayor entusiasmo por las elecciones”.A nivel nacional, fue una noche histórica para las mujeres en la política. Ayanna Pressley se convirtió en la primera mujer afroamericana en ocupar un escañó en la delegación del Congreso de Massachusetts. Rashida Tlaib en Michigan e Ilhan Omar en Minnesota están listas para convertirse en las primeras mujeres musulmanas en el Congreso. Deb Haaland de Nuevo México y Sharice Davids de Kansas fueron elegidas como las primeras mujeres nativo-americanas en el Congreso.Pero mientras que las mujeres demócratas ganaron en más contiendas en Texas, las mujeres republicanas no lo hicieron. Treinta y cuatro mujeres demócratas que contendieron para el Legislativo Estatal y el Congreso ganaron. Las mujeres republicanas tuvieron más suerte en la Comisión de Ferrocarriles, el Consejo Estatal Educativo y la Corte Penal de Apelaciones de Texas, ganando un total de 16 contiendas.Anne Moses, presidente y fundadora de IGNITE, un grupo de Oakland enfocado en hacer que más mujeres contiendan por un cargo público, dijo que al Partido Republicano “no le interesa” encontrar mujeres que contiendan. Ella dijo que más intencionalmente en torno al reclutamiento de mujeres incluiría una nueva estrategia que acepte la idea de que la identidad política y personal de cada uno de nosotros están entrelazadas.“Hay que asegurarse de que aquellas mujeres jóvenes tengan algo a lo cual puedan aspirar y que haya alguien a la que puedan ver y decir ‘ahí está una mujer que está contendiendo y está ganando’”, dijo Moses. “¿Qué les estamos diciendo a la próxima generación de mujeres jóvenes conservadoras si no ven a alguien con quien puedan identificarse que esté contendiendo por esos escaños?”La republicana, Pam Little, quien consiguió una reñida victoria sobre la demócrata, Suzanne Smith el martes en la contienda por el Consejo Educativo Estatal del Distrito 12, dijo que ella se sintió inspirada por la miembro del Consejo Geraldine “Tincy” Miller para lanzarse por el escaño. Little señaló que su campaña fue tan reñida gracias a un doble revés de la “oleada azul” en el condado de Dallas y a que la oponente libertaria, Rachel Wester estuvo cortejando votos que según Little normalmente habrían sido para una republicana.“Creo que quizás necesitamos que más mujeres se interesen en la política”, dijo Little. “Necesitamos que más mujeres tengan la valentía de dar un paso al frente y creo que, como mujeres republicanas, todas necesitamos apoyarnos unas a otras y quizás buscar oportunidades para que otras personas se lancen por un cargo público, tal como Tincy lo hizo conmigo”.