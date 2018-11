Se solidarizan con centroamericanos

Cuatro restaurantes paseños (Lunchbox, Delicious Mexican, L&J Café y Carlos & Mickey’s) se han dado a la tarea de unir esfuerzos para alimentar de forma totalmente gratuita y humanitaria a los miles de migrantes que llegan a El Paso semana con semana.Los restaurantes, con varias décadas de servicio a comensales fronterizos, estarán en colaboración con Casa Anunciación, organización que se a cargo de la operación y distribución de la noble causa.Durante los últimos meses se ha presentado un incremento de familias provenientes principalmente de Centroamérica, quienes buscan de forma desesperada asilo en los Estados Unidos, según se informó en una rueda de prensa el viernes por la mañana.De acuerdo con Rubén García, director de Casa Anunciación, los refugios e iglesias locales reciben en promedio a 2 mil personas por semana, quienes van desde adultos mayores, niños, familias completas y mujeres embarazadas.“Estas familias no tienen nada, los sueltan con lo que traen puesto. Casa Anunciación los recoge y es un período de tiempo aproximado de 36 horas en lo que son puestos en contacto con familiares y les mandan dinero para comprar el pasaje y reunirse con ellos”, expresó García.Actualmente, después de procesar a las familias, las agencias federales como la Patrulla Fronteriza, Aduanas y Protección Fronteriza y ICE, ya no resguardarán a estas personas en los centros de detención en períodos mayores a los que las cortes permiten, según informó García.“Estamos bajo una ola de inmigración, es la tercera que se ha presentado en El Paso en los últimos seis o cinco años”, dijo.Sin el apoyo de las organizaciones no gubernamentales, las iglesias y la comunidad paseña, estas familias terminarían siendo liberadas a su suerte en las calles.En respuesta a esta crisis humanitaria, los restauranteros locales brindan apoyo con comidas calientes diarias a las familias de inmigrantes en el período de tiempo que permanecen en refugios de Casa Anunciación.“La ola de personas no se detendrá en algún tiempo, y seguiremos presenciando más caravanas de familia que llegan a esta frontera. Esto no es nuevo" expresó Martín Ríos, gerente general del restaurante Lunchbox, expresó que la gente de El Paso es solidaria y están al tanto de la necesidad humana que existe actualmente.“Estas personas vienen con mucha necesidad, son personas muy humildes. Tenemos la tarea de responder, uno que cuenta con la bendición y regresar un poco más”, dijo Ríos.Los restauranteros lanzaron una invitación a los demás líderes del rubro para unirse a la noble causa y el compromiso con las familias inmigrantes bajo el cuidado de Casa Anunciación.Para saber cómo apoyar a los refugios de Casa Anunciación, puede comunicarse vía email a [email protected] y en donaciones monetarias por correo al 815 Myrtle Avenue, El Paso, Tx 79901.

