Se viste San Elizario de rojo, blanco y azul

Rendir tributo a los hombres y mujeres que lucharon por la libertad de este país es un gesto de gratitud y reconocimiento a su voluntad de sacrificarse por el bien común, fue el sentir de autoridades y ciudadanos que se dieron cita para conmemorar a los veteranos en su día en la plaza principal de San Elizario.Considerada como una de las ciudades con mayor número de veteranos, esta población de más de 13 mil habitantes, llevó a cabo el acto conmemorativo con un desfile y entrega de reconocimientos a cinco integrantes del Comité de Veteranos liderado por la Sociedad Genealógica e Histórica de San Elizario (SEGHS).“Fue algo fantástico para mí el recibir tantos premios este día. No los esperaba”. dijo visiblemente contento Martín Medina, ex militar acantonado en Alemania previo al inicio de la guerra de Vietnam, mientras sostenía la bandera de Estados Unidos, diplomas y medallas recibidas.Medina al igual que el resto de sus compañeros, se mostró agradecido y aseguró que es un honor servir al país y contribuir a esa libertad que gozan las familias norteamericanas.“Tomamos en cuenta el tiempo de servicio y su posición como militares y sus actividades posteriores, en especial al servicio comunitario que realizan en la actualidad", afirmó Al Borrego, presidente de SEGHS.Los ex soldados reconocidos el sábado en San Elizario fueron: Martín Medina, 1963-1965; George Rey, 1964-1993; Eloy ‘Joe’ Soto, 1972-1978; Javier Soto, 1974-1977 y Octavio Hernández, 2001-2011.Este año el premio de servicio a la comunidad entregado por el Estado de Texas fue para el veterano Octavio Hernández, mismo que hoy fue reiterado por la ciudad.Uno de los momentos emotivos de la ceremonia fue el ‘toque de silencio’ realizado por la maestra Cristina Barajas para conmemorar y rendir homenaje a los caídos por la Patria, teniendo como marco la Misión de San Elizario.La ceremonia patriótica, en su edición 22, contó con la presentación de ‘Veladoras Encendidas’ por Erick Montes, veterano de la Marina, y ‘Colores’ a cargo de San Elizario High School Eagle Band.“Hoy es un día emotivo para todos aquellos que arriesgaron sus vidas para defender a Estados Unidos. En todo el país se celebran desfiles, fiestas, y otros eventos donde se resalta el patriotismo”, dijo Ray Borrego, presidente del Comité de Veteranos.Previo a la ceremonia, decenas de contingentes compuestos por veteranos, estudiantes de diversas escuelas y miembros de organizaciones civiles participaron en el tradicional desfile, mismo que fue admirado por los residentes del lugar pese a las bajas temperaturas registradas.A la conmemoración asistieron Mary González, congresista estatal del Distrito 75; Vince Pérez, comisionado del Precinto 3 y Antonio Araujo, alcalde de la ciudad, entre otros invitados.Fue el 11 de noviembre de 1919 cuando el presidente Woodrow Wilson decidió conmemorar el armisticio que ocurrió el año anterior y dio fin simbólicamente a la Primera Guerra Mundial. El presidente Wilson creyó que esta guerra sería la que pondría fin a todas las guerras.Durante la Segunda Guerra Mundial, participaron 16 millones de ciudadanos americanos. Justamente por esto es que durante el gobierno de Dwight Eisenhower es que el Congreso decide en 1954, reemplazar el Día del Armisticio, por el Día de Los Veteranos.Eisenhower dijo, “dediquémonos a la tarea de impulsar una paz duradera de manera que todos sus esfuerzos no sean en vano”. Eisenhower proclamó el 11 de noviembre como Día de los Veteranos.A partir de entonces Estados Unidos celebra varios homenajes, desfiles, y ceremonias en honor a todos los soldados que participaron en las guerras.

