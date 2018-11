Los arrestos por parte de la Patrulla Fronteriza, en la frontera Sur y en el Sector El Paso, se dispararon de forma alarmante en el mes de octubre, de acuerdo a las cifras oficiales dadas a conocer el viernes en un recuento del año fiscal.La dependencia informó que sus agentes han detenido un récord de inmigrantes que buscaron ingresar al país de forma ilegal, y que en el mes pasado dichas cifras se elevaron hasta alcanzar los niveles más altos en los casi 2 años de la administración del presidente Donald Trump.La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los Estados Unidos, de la cual depende la Patrulla Fronteriza, informó que sus agentes detuvieron en octubre a 23 mil 121 unidades familiares a lo largo de la frontera Sur, dato que representa un aumento del 39 por ciento con respecto al mes pasado.Sólo en El Paso, la Border Patrol aprehendió a 5 mil 185 integrantes de familia en octubre, comparados con 2 mil 676 en septiembre y 212 en octubre del 2017.El dato toma mayor relevancia al comparar las cifras que se registraron durante el mismo período del año pasado, ya que las detenciones aumentaron 389 por ciento en la frontera Sur, y 2 mil 346 por ciento solamente en el Sector El Paso.El Sector El Paso comprende el territorio que cubren las estaciones de la Patrulla Fronteriza en El Paso, Fabens, Fort Hancock e Ysleta en Texas; así como las ubicadas en Alamogordo, Albuquerque, Deming, Las Cruces, Lordsburg, Santa Teresa y Truth or Consequences en Nuevo México.En este sector, y durante el año fiscal 2018, se reportaron 212 arrestos de unidades familiares, que se refiere a personas (padre o madre) acompañadas al menos por un familiar menor de 18 años de edad.En el año fiscal 2019, en el mismo renglón, se reportaron 5 mil 185 arrestos de unidades familiares, que pone al sector como el que mayor aumento ha reflejado en el número de detenciones.En tanto, en el Sector Río Grande se registraron 11 mil 528 casos, que equivale a un 294 por ciento de ascenso del año pasado al presente.“Antes los migrantes cruzaban por el Sur de Texas, porque era más fácil. Ahora los traficantes de humanos utilizan cada vez más la ruta de Juárez-El Paso. Es normal, porque es como el flujo de un río que busca su cauce”, dijo Ramiro Cordero, vocero de la Patrulla Fronteriza, respecto a las detenciones en el Sector El Paso.“La mayoría de las familias se entrega. Es muy raro ver a algunos indocumentados que huyen al ver a la Border Patrol”, afirmó Cordero.A la par de las detenciones de unidades familiares, el arresto de menores que viajan sin compañía se ha elevado exponencialmente en el Sector El Paso un 299 por ciento, que representa el máximo nivel de incremento en toda la frontera Sur.Mientras en el año fiscal 2018 se reportaron 208 casos, en el año fiscal 2019 se presentaron 829 detenciones de este tipo.En un comunicado oficial, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) sostuvo que la culpa recae en una oleada de reclamos de asilo político por parte de centroamericanos, que buscan “evitar la deportación”, al solicitar el recurso humanitario.Ante tal panorama la administración del presidente Trump dio a conocer una orden en la que restringe la opción de solicitar asilo a quien sea sorprendido en su intento de ingresar ilegalmente a territorio estadounidense.Apenas el viernes pasado la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU), emplazó una demanda en una Corte de San Francisco, con el fin de que se deseche dicha medida, a la que llamaron “una violación a las leyes de inmigración”.“La orden del presidente Trump es ilegal y contraviene tratados y convenios internacionales, por ello es que se pelea en las cortes”, dijo Taylor Levy, coordinadora legal de Casa Anunciación.“Esa orden sí afectará porque de esta forma muchas personas ya no califican para pedir asilo, aunque sí para otro tipo de estatus”, sostuvo Levy.Mientras diferentes contingentes de migrantes se dirigen por miles a la frontera de México con Estados Unidos, la actividad en Casa Anunciación se mantiene al alza, ya que de acuerdo a Levy “cada semana recibimos en promedio a unas 2 mil personas en nuestros refugios”, afirmó.“Este flujo de migrantes a la frontera existe por una razón, pues son gente que está huyendo por sus vidas, por darle algo mejor a sus hijos, todos ellos son bienvenidos y cabe aclarar que todos aquellos a los que supuestamente dejan libres en realidad no lo están, ya que se les libera tras ser procesados y con un grillete electrónico para monitorearlos hasta que llegue la fecha de su audiencia en una Corte de migración”, sostuvo Levy.

