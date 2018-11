Ofrecen vacunas gratuitas contra gripe

En un esfuerzo por ayudar a prevenir la propagación de la gripe, hoy se ofrecerán vacunas gratuitas contra la gripe en el centro comercial Basset Place ubicado en el 6101 Gateway Blvd. West.El evento se llevará a cabo de una a cinco de la tarde y se administrarán vacunas gratuitas a adultos sin seguro médico y a aquellos que no puedan pagar por la administración de la misma.Este es el segundo de una serie de eventos clínicos de salud comunitaria que buscan hacer que la vacunación contra la gripe sea más accesible para los miembros de la comunidad marginados en todo el condado patrocinados por FamilyWize Community Service Partnership, junto con Walgreens, el Departamento de Salud y Servicios Humanos y United Way.Esta vacuna contra la gripe es una medida preventiva para los habitantes de El Paso, ya que el condado y el país entran en los meses de invierno y en el pico de la temporada de gripe.Para recibir una vacuna contra la gripe sin costo, los interesados deben ser elegibles para un cupón de vacuna contra la gripe, los cuales serán distribuidos en el lugar por United Way del Condado de El Paso, y están disponibles por orden de llegada, hasta agotar existencias.Walgreens administrará la vacuna contra la gripe para todos aquellos que califiquen para un cupón de vacuna contra la gripe.Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan una vacuna anual contra la gripe para cualquier persona de seis meses de edad o más para ayudar a protegerse contra la epidemia de gripe estacional. De diciembre a marzo es la temporada alta para la actividad de la gripe, y se insta a los individuos a tomar medidas preventivas para mantenerse sanos y quienes los rodean.“En FamilyWize, nos preocupamos por los estadounidenses que pagan lo que necesitan para mantenerse saludables”, dijo Joseph Sanginiti, presidente y CEO de FamilyWize. “Ya sea que se trate de medicamentos recetados o vacunas preventivas, nuestra misión es apoyar a las comunidades a las que servimos y hacer que una vida feliz y saludable sea accesible”.Además, United Way del Condado de El Paso distribuirá al público tarjetas de ahorro para recetas de FamilyWize gratuitas. Cualquiera puede usar estas tarjetas, incluidas las personas sin seguro, y las personas con seguro que tienen deducibles altos o toman medicamentos que no están cubiertos por su plan.

