Este lunes 12 de noviembre es la conmemoración del Día de los Veteranos, por lo que algunos servicios, escuelas y dependencias gubernamentales cesarán sus labores.Empero, no sólo es un día de descanso, también es un día de fiesta en donde se rinde homenaje a aquellos que lucharon incansablemente por el país al enfrentarse en combates por la libertad y el derecho de cada uno de los ciudadanos estadounidenses.La Ciudad de El Paso anunció que en conmemoración del Día de los Veteranos, todas las oficinas administrativas y municipales cerrarán el lunes 12 de noviembre.Todas las oficinas reanudarán labores a abrir a las 8 de la mañana el martes 13 de noviembre y la reunión programada del Concilio de la Ciudad comenzará a las 9 horas.Este año, en honor a los veteranos paseños, el Concilio aprobó la celebración del feriado del Día de los Veteranos que permite a los empleados veteranos de la ciudad pasar el día con su familia.Por esta razón, varias celebraciones se llevarán a cabo este fin de semana, brindando la oportunidad de honrar a los héroes de la ciudad:Sábado 10 de noviembre, 10:30 a.m.Ruta: Intersección de Myrtle y Florence - Texas y FlorenceOrganizan la Ciudad de El Paso y la Organización de Veteranos de los Estados Unidos.Sábado 10 de noviembre, 9 a.m.Ruta: Intersección de calle Socorro y Thompson - Veterans Memorial PlazaDistrito Histórico de San ElizarioDomingo 11 de noviembre, 9 a.m.Ruta: White Sands Federal Credit Union, 4545 Hondo Pass - Old Glory Memorial Dr. y U.S. 54Organiza: El Paso Texas Flags Across AmericaSábado 10 de noviembre de 2 p.m. - 9 p.m.Domingo 11 de noviembre de 2 p.m. - 6 p.m.1611 Pleasonton, Fort BlissFreedom Crossing Fort BlissEl Distrito Escolar Independiente de Socorro estará cerrado el viernes 9 de noviembre en conmemoración del Día de los Veteranos. Las clases se reanudarán y las oficinas volverán a abrir el lunes 12 de noviembre.• Oficinas administrativas de la Ciudad también estarán cerradas por el Día de los Veteranos• Para obtener una lista completa de los cierres de la ciudad, visite elpasotexas.gov y haga clic en el cartel del Día de los Veteranos.• Las escuelas de los distritos escolares de El Paso, Ysleta, Canutillo, San Elizario y Clint tampoco tendrán labores el lunes 12 de noviembre.• Al igual, la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) y El Paso Community College, que reanudarán actividades el martes 13 de noviembre.Del viernes al domingo, Servicios para Animales llevará a cabo un evento de adopción de “Mascotas para Veteranos”, que incluye adopciones de mascotas gratuitas para todos los veteranos, militares activos y sus familias.Este evento tiene como objetivo conectar a las familias militares con mascotas de refugio, al tiempo que honra el servicio a los valientes hombres y mujeres en nuestra comunidad.Todas las adopciones incluyen el procedimiento de esterilización / castración del animal, las vacunas iniciales apropiadas para la edad, el microchip y la licencia de la Ciudad.Del viernes 9 de noviembre al domingo 11 de noviembre. De 11 a.m. a 6 p.m.El Paso Animal Services Center, 5001 Fred Wilson Ave.Según el Centro Nacional de Estadísticas y Análisis, un total de 47 mil 470 veteranos de las Fuerzas Armadas radican en el Condado de El Paso, de los cuales 19 mil 331 prestaron su servicio durante la Guerra del Golfo, a principios de la década pasada; 11 mil 456 pelearon en Vietnam y otros 10 mil estaban activos durante la primera Guerra del Golfo Pérsico, 1991-1992.En 1938, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley que declaró el 11 de noviembre como día feriado en todo el país. La ley manifestaba que ese día “será dedicado a la causa de la paz mundial.”La ley fue enmendada en 1954 cambiándole de nombre al feriado que pasaría a ser conocido como el Día de los Veteranos, para que los veteranos de todas las guerras pudieran ser homenajeados.El Día de los Veteranos honra a hombres y mujeres que han servido en las fuerzas armadas.La celebración tiene nombres distintos en diversos países, pero su propósito es igual en todas partes donde se observa. En Gran Bretaña se celebra el 11 de noviembre como “Día del Armisticio”, no es un feriado nacional pero se mantienen observancias especiales para celebrar el fin de la Primera Guerra Mundial.En Francia también se llama “Día del Armisticio”. En Canadá es considerado un feriado nacional llamado “Remembrance Day” (Día para Recordar).Al recordar aquellos que fueron a luchar en tierras lejanas cuando tales derechos y libertades eran amenazados, en honrar su servicio y su sacrificio, reconocemos la tradición de libertad por la que ellos lucharon para preservar.Estos hombres y mujeres tenían fe en el futuro y por sus actos nos dieron la voluntad de preservar la paz. En el Día de los Veteranos, se reconoce el coraje y la valentía de los que sirvieron la causa de la libertad.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.