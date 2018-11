[email protected]

Lo que sería una simple cirugía estética de nariz, se convirtió en una pesadilla para una paseña. Ahora se encuentra en coma, al borde de la muerte, luego de que unapresunta negligencia médica le provocara daño cerebral.Laura Ávila, de 36 años, acudió el pasado 30 de octubre a la clínica Rinocenter, para someterse a una cirugía plástica por ser más barato en Juárez que en El Paso, sin saber que ya no saldría por su propio pie.“Las operaciones en Juárez son mucho más baratas, la de ella iba a costar mil 500 dólares y por eso decidió ir a esa clínica que no sé bien cómo la encontró en Internet”, explicó Ángela Ávila, hermana Laura.Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la Zona Norte de Chihuahua, informó que la familia interpuso la denuncia de hechos.Ángela relató que la cirugía de su hermana estaba programada para comenzar a las 12 del día y duraría cuatro horas, pero cuando Enrique Cruz, esposo de Ávila fue a recogerla le dijeron que aún no empezaban con el procedimiento.“Enrique la dejó a las 12 y cuando llegó a las 3:30 para ver cómo iban le dijeron que la cirugía no había empezado porque ella no había reaccionado a la anestesia”, comentó.Las horas pasaban y Cruz seguía sin saber a ciencia cierta qué pasaba con su esposa, hasta que finalmente a las 8 de la noche le dijeron que tenían que llamar a un doctor para que la revisara porque Ávila había tenido complicaciones.“Ese doctor ordenó que la trasladaran a Star Médica y ahí Enrique se enteró que cuando Laura estaba en la clínica sufrió un paro cardiaco por alrededor de cuatro minutos”, indicó.Las complicaciones que sufrió la mujer durante la cirugía le provocaron daños cerebrales por lo que el doctor que la atendió en Juárez decidió inducirle el coma para evitar más afectaciones a su cerebro.La mujer mencionó que antes de trasladarla a El Paso, los doctores le fueron quitando el medicamento para despertarla del coma, pero Ávila no reaccionó.“Los doctores nos dijeron que eso ya no era por las medicinas, que eso eran los efectos de los daños que le provocó la cirugía”, dijo.La hermana de Ávila mencionó que esperan que esto que están viviendo sirva para otras personas y que consideren todos los riesgos que puede haber detrás de cualquier tipo de cirugía.“No porque esté más barato quiere decir que está mejor. Pero sobre todo tienen que pensar que si algo sale mal tienen que pensar que en Juárez hay mucha corrupción y es difícil que se pueda hacer algo”, enfatizó.Esto haciendo referencia a la doctora de la clínica, Judith Hernández, que se negó a darle los nombres de los doctores que realizaron la cirugía y hasta el momento no le han entregado el expediente médico de Ávila.“Supuestamente el error fue del anestesista, pero se supone que en la cirugía había cuatro doctores que se quedaron sin hacer nada por casi nueve horas”, reiteró.Ayer El Diario solicitó una entrevista para conocer la versión oficial de la clínica, sin embargo, una empleada administrativa informó que la doctora Hernández, encargada de dar declaraciones estaba en consulta, por lo que se comunicarían más tarde. Hasta el cierre de esta edición aún no respondían a la solicitud de entrevista.La familia de Laura contrató a un abogado que llevará el caso ante la FGE.“Tememos que se alteren sus registros, por lo que además de preocuparnos por su bienestar, al mismo tiempo intentamos avanzar rápidamente en el fin legal”, explican.Ángela comentó que luego de que a principios de semana la trasladaran a un hospital en esta ciudad, los médicos no les dieron muchas esperanzas para su hermana.“Nos dijeron que no es probable que ella despierte y nos dijeron que pensáramos que si la queremos dejar conectada o si queremos que le quiten todo”, explicó.Relató que en la remota posibilidad de que Ávila despierte necesitará terapia física por tiempo indefinido ya que se cree que ella no volverá a comer, hablar o caminar.Para Ángela es difícil aceptar lo que le está pasando a su hermana a quien describió como una mujer generosa, amorosa y talentosa.“Ella es todo para mí, la mejor hermana, la persona más increíble que he tenido en mi vida”, dijo con voz entrecortada.Señaló que se avecinan tiempos difíciles para su familia por lo que decidió abrir una cuenta en Internet para recolectar fondos y poder cubrir los gastos de su hermana.En la cuenta que fue abierta el miércoles, ya se han juntado 52 mil 124 dólares de los 150 mil que se tienen como meta.Parte de los recursos obtenidos también serán destinados a los padres de Laura, ya que han faltado a su trabajo para estar pendientes de la evolución de la paciente.Por lo que si usted gusta apoyar a la familia puede hacerlo a través de la cuenta https://www.gofundme.com/laura-loves-outloud?fbclid=IwAR2SdfQbPCrTPAjLMWYz9QbQb5S8XxfCujA6ovSrkvdBsShCNcntV0rEt0o