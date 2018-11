Abrirán nuevo Alamo Drafthouse Cinema

Las familias del Este de El Paso tendrán próximamente un nuevo lugar de entretenimiento, luego de que la tarde del jueves se anunciara que se abrirá un cine Alamo Drafthouse en aquella zona de la ciudad.Aracely Calzadias, representante del Alamo, comentó que con la apertura de esta sucursal, la cual estará ubicada en la intersección del Loop 375 y la calle Pelicano se generarán alrededor de 200 nuevos empleos.“Esto va a ayudar que la gente de aquel lado de la ciudad pueda obtener un empleo, ya que vamos a tener entre 150 y 200 vacantes”, dijo.Calzadias comentó que esta sucursal contará con 10 salas, mil asientos reclinables de lujo y servicio de bar y restaurante.“Va a ser una nueva experiencia que vamos a llevar para allá, porque la gente nos pedía una sucursal de aquel lado, para no tener que viajar hasta el Oeste”, enfatizó.Por su parte, el comisionado Carlos León comentó que este tipo de negocios muestran el gran desarrollo económico que esta viviendo la ciudad.“Antes no teníamos muchos lugares de esparcimiento. Siempre se decía que no había nada que hacer en El Paso, pero ahora tenemos muchos lugares para compartir con la familia y amigos”, comentó.El comisionado se dijo contento porque este tipo de lugares de esparcimiento ayudan a que la gente se quede en la ciudad y no solo pasen por aquí.“Nos ayuda a que los jóvenes no se vayan a divertir a otros lados. Se quedan aquí y esos nos ayuda a todos”, explicó.Se espera que la nueva sucursal del Alamo Drafthouse Cinema abra sus puertas al público para el 2020.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.