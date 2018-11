Protege Corte a los dreamers

Una Corte federal de apelaciones emitió un fallo a favor de DACA (Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) que estipula que la administración del presidente Donald Trump no puede cancelar el programa que protege a miles de indocumentados jóvenes de ser deportados.La decisión, tomada por un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, al parecer obligará a la Suprema Corte a dirimir el caso.Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR), comentó que la decisión es sumamente relevante y brinda por lo menos un poco de alivio en la tensión que miles han llevado durante los últimos meses.“Estos jóvenes seguirán protegidos, pero únicamente por el momento. Sabemos que esta decisión es algo temporal y seguimos en la lucha para que se convierta en algo permanente dentro de una reforma migratoria”, expresó.La administración Trump había emitido una apelación para la cancelación de DACA, sin embargo, la Corte de Apelaciones volvió a bloquear la petición, alegando que una serie de repercusiones que violan las leyes estarían de por medio.En el Condado de El Paso, se estima que residen alrededor de 2 mil jóvenes dentro del programa DACA, de 700 mil a nivel nacional. Este número ha estado fluctuando por los últimos cambios. A ellos, dijo García, se les suman aquellos que cumplen con los requerimientos pero por diversos factores no han sido beneficiados.“Sessions es una pieza importante, el hecho de que ya no esté, quita a uno de los más grandes impulsores de la cancelación de DACA”, comentó García, en relación con la renuncia del fiscal general.Tanto expertos legales locales como nacionales, esperan ahora la decisión de la Suprema Corte a la apelación sobre el caso.“Es una victoria sin duda, pero no es algo permanente”, dijo García.La Casa Blanca ya llevó a la Suprema Corte de EU el caso, para que los jueces lo consideren en las decisiones que tomarán en este año fiscal.Desde que asumió Trump la Presidencia, ha sido su objetivo cancelar el programa DACA, lo cual efectuó a finales de 2017 bajo la presión de Texas y otros estados, quienes amenazaron con demandar al Gobierno federal si no lo hacía. Fue entonces que lo canceló el fiscal Jeff Sessions, asegurando que la aplicación de DACA, era tal vez ilegal.El 9 de enero del 2018, cuatro meses después de la cancelación, una Corte de California declaró ilegal la decisión de cancelar DACA y ordenó que se restituyera, algo que fue ratificado por una segunda Corte en Nueva York.Fue entonces cuando fue puesto nuevamente en vigencia en los mismos términos en que se encontraba antes de la cancelación del fiscal general.El 24 de abril, una tercera Corte federal, esta vez en Columbia, restituyó por completo el programa y le dio 90 días al Gobierno para que presentara evidencias adicionales que respaldaran su argumento para eliminar DACA.El 17 de agosto, la misma Corte eximió al Gobierno de aceptar nuevas aplicaciones después de que los demandantes decidieron no oponerse a la decisión anunciada por el Departamento de Justicia, que estipulaba que no se aceptarían nuevos inscritos.El último fallo que se conoció sobre DACA ocurrió aquí en Texas, en respuesta a una demanda entablada por el fiscal general del estado, Ken Paxton.John Bates, juez federal, a finales de agosto, rechazó la petición para cancelar el programa y mantuvo vigente los fallos favorables a DACA. Permitió que continuaran los procesos jurídicos entablados en otros tribunales.

