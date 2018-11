Una fuerte movilización policiaca se presentó desde la mañana de este miércoles en el histórico barrio Duranguito, en el Centro de la Ciudad.Los agentes –vestidos con cascos, escudos e incluso con uniforme del equipo táctico SWAT– protegían a un grupo de trabajadores que instaló malla ciclónica sobre el perímetro de la Arena de Artes y Usos Múltiples (MPC).El operativo se realizó poco antes de que la Tercera Corte de Apelaciones, con sede en Austin, determinara que se pueden realizar eventos deportivos dentro del centro multiusos.“Este centro aprobado por los votantes está avanzando hacia la segunda fase del estudio arqueológico, que implica abrir trincheras. Por lo tanto, asegurar el sitio con cercas duraderas es un paso necesario para preservar la salud y la seguridad de la comunidad”, dijo Sam Rodríguez, director del Departamento de Mejoras de Capital de la Ciudad.Agregó que se iniciará con procesos de excavación donde arqueólogos comenzarán a realizar un radar para tomar imágenes del subsuelo y, si se identifica algún punto de interés, empezarán a hacer zanjas.“Para resguardar la integridad de la excavación y de las personas, es por esto que se instala la valla”, comentó Rodríguez.Al cuestionar la inmensa movilización, Dee Margo, alcalde de El Paso, dijo que la presencia de casi dos docenas de elementos policiacos era necesaria para garantizar la seguridad de la zona.“Ha habido personas que se han opuesto a la Arena, entonces es por eso, meramente seguridad pública”, dijo Margo.A pesar de la incansable lucha de residentes e historiadores por preservar Duranguito, los procesos de reconstrucción y demolición al parecer han iniciado.Max Grossman, profesor de Historia del Arte en UTEP y defensor de la preservación de Duranguito, explicó que la Ciudad tiene permitido rodear la huella dentro de la construcción del MPC; empero, por ley, los edificios no pueden ser ‘tocados’ hasta después del 19 de noviembre.Carmen Rodríguez, parte del equipo legal defensor de Duranguito y abogada de Antonia Morales –una de las residentes de la zona–, informó que la Ciudad se encuentra ‘muy ansiosa por demoler los edificios’.“Desafortunadamente la Corte de Apelaciones sí concedió la apelación de la Ciudad, sin embargo, no es algo definitivo, no pueden empezar a demoler. Tenemos 30 días para considerar la decisión, tenemos que decidir cuál será el siguiente paso, anunciaremos lo que intentaremos hacer”, dijo.Esta decisión no tiene nada que ver con la Arena, tiene que ver con si se incluirán deportes o no, aún así sentimos que los votantes no aprobaron eso, agregó la abogada.Grossman informó que la Ciudad de El Paso está tratando de destruir un barrio que cuenta con 14 edificios que son elegibles para ser registrados como lugares históricos nacionales.“La Ciudad sacrificaría esto para construir una arena de deportes con el propósito de ‘entretenernos’, mismo que hace poco nos enteramos que no será del presupuesto que nos han dicho”, expresó Grossman.La Tercera Corte de Apelaciones de Austin emitió una sentencia que sostiene que la Ciudad de El Paso está autorizada para construir un Centro de Entretenimiento y Artes Multiusos (MPC) que acomode a eventos deportivos, y puede utilizar fuentes externas de financiamiento para su construcción.En conferencia de prensa, el alcalde expresó que esta decisión es una victoria para la democracia de los paseños.“¡Ésta es una victoria monumental para la Ciudad de El Paso! El fallo significa que podemos ofrecer una instalación por la que los paseños votaron y aprobaron en 2012: un centro con capacidad para artes escénicas y otros entretenimientos, incluido el deporte”, comentó Dee Margo.La arena siempre incluyó deportes.La decisión del Tribunal de Apelaciones le permite a la Ciudad construir una instalación que pueda acomodar deportes y utilizar la financiación de otros recursos para modificar o completar la instalación de usos deportivos.“El MPC sí auspiciará deportes”, manifestó Margo. “Durante la apelación, la Ciudad sostuvo que el amplio significado de ‘entretenimiento’ siempre incluía los deportes”.Karla Nieman, abogada de la Ciudad, dijo que el fallo afirma que el trabajo que se realiza para la construcción del MPC cumple con las regulaciones estatales.El proyecto de construcción del MPC fue aprobado por los votantes con un total de 102 mil 358 personas que votaron a favor, lo que representa el 71.67 por ciento de los votos emitidos en las elecciones de 2012, de acuerdo con la Ciudad.“No es posible que esto se haya aprobado en el 2012 y que después de tantos años apenas iniciemos, es un proyecto que se debió iniciar desde el 2013. Seguiremos con el proceso y la construcción de lo que pidieron los votantes”, comentó Margo.La ordenanza que pide la elección declaró que el MPC estaría en el Centro de la ciudad, lo que se confirmó mediante un fallo judicial emitido el año pasado.

