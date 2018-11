Washington – Tras una demanda colectiva contra Motel 6, la cadena accedió a pagar hasta 7.6 millones de dólares a los huéspedes que dijeron que sus datos privados se entregaron a agentes inmigratorios federales, de acuerdo con documentos procesales.Este año varios ex huéspedes demandaron a Motel 6 por violar su privacidad, alegando que la cadena remitió su información personal a agentes federales de Inmigración y Aduanas (ICE), de acuerdo con la demanda. La querella se dio a raíz de que en el 2017 el Phoenix New Times informó que unos agentes de ICE habían realizado por lo menos 20 arrestos en dos sucursales del Motel 6 en Arizona.Según el convenio extrajudicial propuesto, el hotel también accedió a no compartir datos personales de sus clientes sin mediar orden o citatorio judicial, a menos que sea necesario a efecto de prevenir “un delito significativo”, de acuerdo con el documento.“Para nosotros resulta muy importante que Motel 6 implemente políticas y procedimientos que impidan que esto vuelva a ocurrir”, dijo al Washington Post Thomas Sáenz, presidente y asesor general de la Liga Mexicoestadounidense de Defensa Legal y Fondo Educativo (MALDEF). La MALDEF representó a los huéspedes en la demanda colectiva.Motel 6 y MALDEF informaron en comunicado conjunto que el hotel ha prohibido a sus empleados compartir dichos datos.En enero la liga interpuso una demanda a nombre de siete representados oriundos de Arizona y de uno del estado de Washington. Se alegaba que los empleados de dos sucursales del Motel 6 en Arizona dieron información personal de huéspedes hispanos, como sus pasaportes mexicanos y demás identificación, a agentes del Departamento de Seguridad Interna y de ICE sin haber mediado orden judicial.En la demanda se sostiene que posteriormente los huéspedes fueron interrogados y arrestados.En la propuesta de acuerdo extrajudicial se estipula que Motel 6 pagará hasta 5.6 millones de dólares (un mínimo de siete mil 500 por huésped) a las personas que fueron remitidas a trámites de deportación; hasta un millón de dólares (al menos mil dólares por huésped) a las que fueron interrogadas; y hasta un millón (un mínimo de 50 dólares por huésped) a aquéllas cuya información personal se entregó a las autoridades federales.Motel 6 también tendrá que cubrir los honorarios legales de los exhuéspedes.El convenio extrajudicial propuesto aún deberá ser aprobado por el juzgado de distrito.

